Al menos 31 presos mueren en un mismo día en una cárcel de Ecuador, en dos episodios distintos

Al menos 31 reclusos fueron hallados muertos (la gran parte por asfixia) el domingo en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, del suroeste de Ecuador, donde dos eventos violentos ocurrieron en menos de 24 horas.

Un equipo "táctico" de la Policía Nacional intervino hasta controlar las instalaciones "en su totalidad", después de que el personal de la prisión alertara del motín, que se produjo en protesta por "la reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad".

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron en centros de operación de bandas de narcotraficantes, con más de 500 reclusos muertos desde 2021 supuestamente en enfrentamientos entre grupos que compiten por el control de este lucrativo negocio.

Dos episodios mortales en un mismo día

El motín del domingo por la madrugada se desató alrededor de las 3 de la mañana. Moradores del sector donde se encuentra el penal grabaron desde los exteriores los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó en un comunicado que cuatro personas fallecieron durante los disturbios, mientras que 33 reclusos y un policía resultaron heridos. Equipos de élite de la policía ingresaron "inmediatamente" al penal y retomaron el control tras el amotinamiento, señaló, y dijo que siete personas fueron capturadas y serán judicializadas.

Según el SNAI, estos enfrentamientos se debieron a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad" construida por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), cuya inauguración se espera para este mes.

Apenas horas más tarde, la autoridad penitenciaria anunció el hallazgo de otros 27 cadáveres de personas que murieron por asfixia en "un suceso distinto al ocurrido en horas de la mañana".

"Equipos operativos y personal médico forense continúan trabajando en el lugar", agregó el servicio en un comunicado pasadas las 21. En un comunicado, el SNAI aseguró, sin ofrecer detalles, que las 27 personas halladas muertas durante la tarde "entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión". Dijeron que aún trabajan para esclarecer los hechos.

Antecedentes de violencia entre reclusos

A finales de septiembre de este mismo año, otra confrontación armada en esa misma cárcel causó 14 muertes, entre ellas la de un funcionario penitenciario. Días después, al menos 17 reclusos fueron asesinados en la cárcel de Esmeraldas. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados desmembrados y acuchillados.

En 2024 los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden de Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno. Sin embargo, en agosto de este año, ocho de ellas, incluida la de Machala, fueron traspasadas a la policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil. Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.