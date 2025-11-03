Detuvieron a cinco penitenciarios por la muerte de un cadete de la Policía Bonaerense en una cárcel de Florencio Varela

La fiscalía de Florencio Varela investiga las circunstancias de la muerte de Cristian Moyano, un cadete de la Policía Bonaerense de 24 años, ocurrida este sábado mientras estaba detenido en la Unidad Penitenciaria N° 24. A raíz del hecho, cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron aprehendidos y acusados de homicidio doblemente agravado.

Moyano, que tenía familiares en la Policía Federal, había ingresado al penal el jueves anterior por una denuncia de abuso sexual en San Isidro. Se encontraba alojado en el pabellón 1, considerado "tranquilo" y de mediana seguridad.

La secuencia fatal se habría iniciado en plena noche, cuando Moyano pidió ser llevado al área de Sanidad de la cárcel. Esta solicitud, según los primeros testimonios, derivó en una fuerte discusión con el personal penitenciario.

Horas después de ese altercado, el joven fue llevado a la enfermería en estado crítico. Fuentes de la investigación, basadas en una veintena de declaraciones, indicaron que llegó "casi muerto, inconsciente".

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia al hospital Mi Pueblo, a unos 15 kilómetros de la unidad. Sin embargo, el personal médico no pudo reanimarlo y confirmó su fallecimiento. El estado del cuerpo de Moyano, que presentaba "fracturas y golpes por todo el cuerpo", fue lo que alertó al fiscal Christian Granados.

El fiscal de la UFI N°9, especializada en delitos carcelarios, ordenó la aprehensión de los cinco agentes, entre ellos un joven de 20 años recién egresado. Este lunes fueron indagados por homicidio con alevosía, ensañamiento y por su condición de penitenciarios.

La investigación: 20 celulares secuestrados y un sumario interno

Mientras se aguarda el informe final de la autopsia, el fiscal Granados avanza sobre el personal penitenciario y el juez Julián Busteros debe decidir si convierte las aprehensiones en detenciones formales.

Como parte de la investigación, se secuestraron 20 teléfonos celulares que serán peritados en busca de pruebas. Asimismo, se incautó un elemento cortopunzante en la celda donde ocurrió el incidente.

Tanto la celda como el sector de Sanidad fueron preservados para el trabajo de la Policía Científica, que actúa con personal de la Comisaría 5 de Florencio Varela. El SPB, por su parte, comunicó que las autoridades del penal colaboraron con la justicia y que la Dirección de Asuntos Internos inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades del personal.

