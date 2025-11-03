Interna entre las familias de las víctimas del triple crimen por el paso de la causa a la Justicia Federal

La causa por la investigación del triple crimen de Florencio Varela atraviesa una interna entre las familias de las víctimas, luego de que la madre de Lara Gutiérrez (15), la menor de las jóvenes asesinadas, pidiera que el expediente no pase al fuero federal. La mujer convocó a una marcha este lunes por la mañana frente a la Fiscalía de San Justo y fue recibida por el fiscal Adrián Arribas, para manifestarle sus inquietudes acerca de la medida.

La convocatoria no fue compartida por los familiares de Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), las otras dos chicas asesinadas en la vivienda ubicada en Villa Vatteone, quienes se mostraron "agradecidos" con la Justicia Ordinaria de la Provincia de Buenos Aires y "apoyan el procedimiento" para que la investigación quede en manos del Juzgado Federal en los Criminal y Correccional Nº2 de Morón.

Triple crimen: aceptaron las prisiones preventivas para los detenidos y la causa pasó a la Justicia Federal

Este viernes, después de que la Justicia de Garantías de La Matanza avalara las prisiones preventivas solicitadas por el titular de la UFI de Homicidios de La Matanza para los primeros ocho detenidos y que la causa alcance esa instancia a la brevedad, Stella Maris Castro, madre de la adolescente de 15 años, y su abogada, Verónica Claudia Véliz, presentaron un requerimiento para evitar ese proceso.

"Stella Maris Castro, particular damnificado en su condición de progenitora de Lara Morena Gutierrez, evacuó la vista y manifestó que se opone a la declinatoria de competencia al fuero federal, entendiendo que resulta prematura, porque no existen elementos que confirmen la veracidad de las circunstancias que emerge de la plataforma fáctica formulada por el Ministerio Público Fiscal", indica el documento al que tuvo acceso este medio.

En paralelo, Agostina Gutiérrez, hermano mayor de Lara, utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer públicamente la postura de la familia: "Necesitamos justicia y queremos llegar al fondo de la investigación. Faltan tres prófugos y más gente por identificar que el fiscal tiene que detener”. El texto hace referencia a Alex Roger Ydone Castillo, “El Loco David” Huamani Morales y Manuel Valverde, los tres ciudadanos peruanos con circulares rojas de Interpol en su contra.

El entorno de Lara señaló que después de que los fugitivos sean capturados la causa debería llegar al fuero federal, ya que temen que los en dicha competencia supuestamente se centren en la estructura de la organización narcocriminal y que "los homicidios queden en un segundo plano": “Antes no, porque como familia necesitamos saber la verdad y que la investigación siga en San Justo”, añadieron.

En ese contexto, allegados a la adolescente oriunda de la localidad de La Tablada realizó una concentración por la mañana en la sede judicial que se encuentra en la calle Hipólito Yrigoyen 2199, partido bonaerense de La Matanza. En la misma se observó a distintas personas con carteles que llevaban consignas como "NO al fuero federal sin antes atrapar a los prófugos"; "Justicia por Lara" y "No a la desigualdad de las partes entre particulares damnificados".

Tras la convocatoria, el fiscal Arribas recibió a Stella Maris y más tarde detalló que se trató de una reunión "informativa", que se dio en buenos términos. “Es una manifestación de voluntad de ellos. El pedido está hecho y el juez se expidió, esa solicitud que realizó la particular damnificada ya no está a nuestro alcance”, comunicó a la agencia Noticias Argentinas.

La postura de los familiares de Brenda y Morena

A diferencia de la familia de Lara, las de Brenda y Morena -que eran primas- manifestaron su respaldo al cambio de fuero. Su visión contempla la de los fiscales (Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli) acerca de que la situación de los femicidios estaría esclarecida y que resta llegar a los lìderes del grupo criminal: el paso al fuero federal no implicaría dejar de investigar los asesinatos.

"Estamos muy agradecidos con la Justicia Ordinaria de la Provincia de Buenos Aires. El fiscal Arribas llevó adelante una investigación ejemplar, hoy la causa avanza para que la Justicia Federal siga investigando", indicaron en un comunicado conjunto que fue compartido en las redes sociales.

"Nosotros como familia estaremos muy agradecidos de llegar hasta las últimas consecuencias", añadieron. Por otro lado, justificaron su ausencia en la marcha de este lunes: "No estaremos presentes en la manifestación que se pretende hacer para frenar el proceso. La causa pasa al fuero federal y acompañamos este procedimiento", concluyeron.

La semana pasada, el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aceptó el pedido de prisión preventiva contra ocho de los primeros detenidos en la causa: Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Víctor Sotacuro (41). Por su parte, el presunto traficante Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, sigue bajo arresto en Perú, a la espera de ser extraditado.

Aún queda definir la situación de los últimos dos personas capturadas: Mónica Mujica, esposa de Sotacuro, y Joseph Freyser Cubas Zavaleta, mejor conocido como “Señor J”. El nombre de este último -que estaba detenido por otro expediente ligado al tráfico de estupefacientes- surgió del testimonio de González Guerrero y otra mujer que declaró con su identidad en reserva, donde lo señalaron como uno de los líderes del grupo y dueño de una partida de droga que habría sido drogado, lo que se cree que sería el móvil de este crimen.

De esta manera, la investigación sostiene que Brenda, Morena y Lara fueron engañadas con la excusa de ir a una fiesta por las que le pagarían 300 dólares a cada una. El 19 de septiembre pasado una camioneta las pasó a buscar por la rotonda de La Tablada y las llevó hasta la casa de Florencio Varela, lugar en el que las torturan y asesinaron como "venganza", previo a esconder sus cuerpos en una fosa cavada en el patio de la vivienda. Se presume que los detenidos serían parte o estarían vinculados a una organización narco con relaciones a otra banda de Perú que en Argentina opera en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

FP