Este jueves, la hermana de Lara Morena Gutierrez (15), una de las víctimas del salvaje triple femicidio perpetrado en la localidad de Florencio Varela publicó en su cuenta de Instagram distintas historias en las que mostró su dolor por el asesinato de la joven y la bronca por el tiroteo a la casa de su abuela.

“Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió en un mensaje que ahora está bajo la lupa judicial, en el marco de la causa que investiga una presunta represalia de un grupo de narcotraficantes peruanos porque, aparentemente, una de las chicas se había quedado con droga ajena. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas.

El descargo de la hermana de Lara Gutierrez tras el tiroteo a la casa de su abuela

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís acuzar (sic) que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, continuó la joven identificada como Agostina Gutiérrez. Y concluyó: “Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”.

Los detalles mafiosos que arrojaron las autopsias a las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Sus publicaciones guardan relación con lo que declaró Luz, prima de Lara, quien este miércoles relató a los medios que la casa de la familia Gutiérrez fue baleada desde una moto. “No había nadie en el lugar, pero fueron varias detonaciones”, denunció. El hecho ocurrió en la zona de los monoblocks 4 y 5 de La Tablada.

El posteo de la hermana de Lara Gutierrez, una de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela

La transmisión en vivo y la hipótesis narco

En paralelo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas y que esas escenas fueron transmitidas en vivo a través de Instagram, en un grupo privado que contaba con 45 usuarios conectados.

La pesquisa apunta a un entramado criminal en el que confluyen redes de explotación sexual, narcotráfico y ajustes de cuentas. Dentro de ese contexto, trascendió que el narco peruano señalado como autor del triple asesinato expresó durante la transmisión: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Para el Gobierno bonaerense, las tres jóvenes de La Matanza fueron asesinadas por "una venganza narco"

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, los integrantes de la organización se conectaron a esa cuenta, y una vez que estuvieron en línea, el cabecilla ordenó a sus subordinados iniciar las torturas contra las tres jóvenes.

Posteo de la hermana de Lara Gutierrez, una de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela

Las chicas de La Matanza asesinadas en Florencio Varela fueron torturadas

Las chicas fueron trasladadas con engaños hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron sometidas a tormentos y luego asesinadas. De acuerdo con los informes forenses, a Lara Gutiérrez le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, antes de degollarla.

En tanto, a Morena Verdi le aplicaron puñaladas y la golpearon en la cabeza hasta provocarle la muerte por aplastamiento craneal. Brenda del Castillo, por su parte, sufrió múltiples puntazos en la garganta, fue brutalmente golpeada y luego le quebraron el cuello.

Famosas, actrices y cantantes repudiaron el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Las tres habían sido vistas por última vez en la YPF de la rotonda de La Tablada, cuando subieron a una camioneta blanca. La última señal del celular de Lara se registró a las 23:14 en Florencio Varela, donde este miércoles las fuerzas de seguridad encontraron los cuerpos.

En medio de la conmoción, Federico, primo de Brenda y de Morena, cuestionó el accionar de las autoridades en declaraciones radiales. “Hay mucho prejuicio y lo que no se está diciendo es que hay una banda de narcotraficantes capaz de matar, de descuartizar y de hacer las peores barbaridades a tres jóvenes ante la pasividad de, primero, la Justicia, que no te toma la denuncia, la Policía, que tampoco lo hace, y la seguridad que tardan en tomarse en serio el caso”, expresó en diálogo con radio Mitre.

Según las autopsias, Lara, Brenda y Morena fueron torturadas antes de ser asesinadas en Florencio Varela

Los cuerpos de Brenda y de Morena, dos de las tres víctimas del triple femicidio en Florencio Varela, serán velados este jueves por la tarde en San Justo. Los familiares, allegados y amigos convocaron a acompañarlos en este “doloroso momento”.

Mientras tanto, los cuatro sospechosos que permanecen bajo arresto serán indagados y formalmente imputados este jueves. Además, se aguardan nuevos peritajes en la vivienda donde aparecieron los cadáveres.

