Video: la última vez que se vio a las tres chicas desaparecidas en La Matanza

Este miércoles en una vivienda de Florencio Varela fueron encontrados los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza. Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron halladas sin vida dentro de la zona donde se registró la última señal del celular de una de ellas.

Recientemente también trascendieron las últimas imágenes con vida de las jóvenes, quienes habían sido vistas el pasado viernes en la rotonda de Crovara y El Tiburón, en la localidad de La Tablada. Los fragmentos fueron captados por una cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza.

A partir de las imágenes captadas por la cámara de seguridad, los investigadores del caso lograron obtener una captura digitalizada de la patente del vehículo que abordaron. No obstante, perdieron el rastro del mismo. Si bien lo secuestraron el martes por la tarde, no se trataba de la camioneta del video, dado que esta portaba una patente adulterada.

Este miércoles, la Policía bonaerense halló tres cuerpos en una vivienda de Florencio Varela y los familiares de las víctimas los identificaron y confirmaron que se trata de los restos de las jóvenes desaparecidas. El procedimiento se realizó en la DDI de La Matanza a través de diferentes imágenes expuestas por los investigadores del caso.

Actualmente hay cuatro detenidos por el caso, dos hombres y dos mujeres, y una de ellas, según trascendió, habría confesado que "se mandó una cagada".

Confirmaron que los cuerpos pertenecen a las tres chicas desaparecidas e investigan la pista narco

Fue este martes por la noche cuando comenzaron los procedimientos en los que se constató la presencia de manchas hemáticas en un campo y se produjo la detención de al menos cuatro personas. Los operativos en la zona derivaron de la detección de la última conexión localizada de la antena celular de una de las jóvenes desaparecidas.

Las autoridades llevaron a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda de la zona que el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y en donde se había organizado una "fiesta narco".

Según trascendió, dentro de la vivienda allanada las autoridades se encontraron con un hombre y una mujer que "limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados". Tras las primeras averiguaciones, se dio con un hotel de la zona donde se realizó otra pesquisa y fueron detenidos otro hombre y otra mujer, esta última dueña de la casa allanada y quien contrató a los dos primeros detenidos para limpiar el lugar.

"Un horror", manifestó una fuente en diálogo con Todo Noticias (TN) sobre la escena del crimen que habrían encontrado los efectivos de la Policía en la vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal. Según se conoció, uno de los cuerpos tendría signos de desmembramiento y otro tendría una bolsa en la cabeza.

La impactante escena del crimen fue hallada a más de 30 kilómetros de distancia de donde las jóvenes fueron vistas por última vez. Las tres se habrían acercado hasta allí para participar de una fiesta, aunque luego no se supo más de ellas.

AS/MU

