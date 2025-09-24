Las autoridades federales buscan a tres chicas que desaparecieron el viernes luego de asistir a una estación de servicio en el partido bonaerense de La Matanza, donde habían acordado encontrarse con un hombre. La Policía de la Provincia de Buenos Aires investiga manchas de sangre en un campo y una camioneta blanca.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de Lara Morena Gutiérrez (15), Morena Verri (20) y Brenda Loreley Del Castillo (20), quienes partieron a las 21:15 h desde el Monoblock 20, Escalera 25, Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano.

La madre de Morena, Sabrina Mara Del Castillo, radicó la denuncia por “averiguación de paradero” y las progenitoras de las otras dos damnificadas ratificaron los hechos. Las denunciantes afirmaron también que sus hijas ejercen prostitución de manera frecuente en el barrio porteño de Flores.

Según contó la familia, las tres chicas se organizaron para encontrarse con un hombre, con el que irían a un bar en la zona de Flores, pero desde entonces sus celulares aparecen apagados. Ante la falta de respuesta, los familiares realizaron una protesta en la estación de servicio donde las vieron por última vez.

“De la fiscalía nos llamaron para ver algunos videos. Se están moviendo en ese sentido, mostrándonos imágenes para ver si son ellas”, contó Sabrina a TN, y completó: “Todavía no tenemos algo concreto, desde esa noche a las cuatro y media de la madrugada hasta ahora no sabemos nada”.

El municipio de La Matanza lanzó una campaña por redes sociales con los rostros de las desaparecidas

De acuerdo a lo que pudieron reconstruir con base en las cámaras de seguridad, las chicas se encontraban en la estación esperando un auto de aplicación. Sin embargo, el conductor lo canceló, por lo que se fueron de la estación caminando a un par de cuadras, donde los pasó a buscar una camioneta blanca.

Aunque no pudieron captar la patente del vehículo, la policía continúa revisando las cámaras de la municipalidad para trazar el recorrido de la camioneta. En paralelo, en estas últimas horas, la camioneta fue hallada en la localidad bonaerense de Florencio Varela, mientras persiste la búsqueda de los teléfonos celulares de las víctimas.

A esa pista se le suma una nueva este martes, cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontró manchas de sangre en un campo ubicado en Florencio Varela, misma localidad donde fue encontrada la camioneta. Tras los allanamientos en la zona, dos jóvenes moradores del lugar fueron demorados, aunque hasta el momento se mantiene el hermetismo sobre su vinculación directa con el caso.

Al lugar del hallazgo se acercaron tanto personal de la Policía Científica como el organismo a cargo del caso, UFI N°2 Descentralizada de La Matanza. Además, en la noche de este martes los investigadores realizaron procedimientos en el barrio Santa Rosa y el barrio Mayol.

Otra pista importante es que el celular de la menor de edad se activó por última vez el 19 de septiembre a las 23:14 en Florencio Varela, en la calle Malta 483, cuando las jóvenes estaban en La Tablada.

