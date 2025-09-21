Un avión sobrevoló de cerca varias localidades de La Matanza: se había declarado en emergencia instantes previos

Un avión de Ethiopian Airlines que viajaba de San Pablo a Buenos Aires sobrevoló varias localidades de La Matanza a solo 215 metros de altura. Previo a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la aeronave se había declarado en emergencia por “mínimo de combustible”.

El hecho ocurrió este sábado en la noche cuando el vuelo ET506 se acercaba a su destino final. La situación activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El vuelo del Boeing 777-260 (LR) despegó del Aeropuerto de San Pablo-Guarulhos y arribó a Ezeiza a las 20:59 horas, con una demora de 30 minutos, según informó la aerolínea. El mismo avión emprendió luego un vuelo de regreso a la capital de Etiopía, Adís Abeba.

La duración estimada era de 2 horas y 58 minutos, pero el trayecto terminó extendiéndose a 3 horas y 29 minutos, conforme al sitio especializado en rastreos de aeronaves, FlightRadar24.

El vuelo ET506 sobrevoló a muy baja altura varias localidades de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, Las Flores y Lobos. Según registros oficiales, el punto más cercano al suelo ocurrió en La Matanza, donde la aeronave descendió hasta 213, 36 metros de altura.

Fuentes cercanas a la operación indicaron que el desvío y la baja altura se produjeron para evitar una formación tormentosa. Explicaron también que el aeropuerto de Ezeiza estuvo cerrado a toda operación entre las 20:55 y las 21:15, con el objetivo de brindar prioridad al aterrizaje de emergencia y facilitar la coordinación entre las autoridades aeroportuarias.

Aunque desde Ethiopian Airlines no emitieron mayores detalles sobre la causa de la emergencia, trascendió que el incidente estuvo vinculado con el mínimo de combustible disponible previo al aterrizaje.

Ante el sobresalto, los equipos de salvamento y control terrestre se desplegaron de inmediato para garantizar la seguridad de la operación. Afortunadamente, el aterrizaje se concretó sin mayores dificultades, y tanto los pasajeros como la tripulación y las operaciones del aeropuerto estuvieron a salvo en todo momento.

Durante este domingo, distintos vecinos de las diferentes zonas de La Matanza compartieron imágenes y videos del paso de la aeronave, que se dio en plena tormenta eléctrica. Las publicaciones dieron cuenta de la proximidad del avión.

