La ciudad de Zárate continúa conmocionada por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco, el hombre de 79 años que fue asesinado de un disparo a la vera de la ruta 9, después de estar desaparecido durante cuatro días. Ahora, la causa sumó pruebas y ya tiene cuatro detenidos, dos de ellos miembros de la Policía Bonaerense e investigados por supuestamente haber utilizado información privilegiada para cometer el hecho.

Familiares y vecinos de la víctima habían impulsado una intensa búsqueda que dio un giro con el arresto de cuatro personas, entre ellas Florencia Ludmila Valentini, oficial en actividad del Comando de Patrullas de Campana, y su esposo, Alejo Ezequiel Moreno, expolicía de la fuerza bonaerense y empleado del Centro de Monitoreo de Zárate. Entre los antecedentes de este último, se descubrió que fue cesanteado por un hecho en el que murieron un agente policial y el empleado de una carbonería.

Detienen a cuatro sospechosos, incluyendo a una expolicía y su pareja, por el crimen del jubilado desaparecido en Zárate

De Francesco había sido visto por última vez en la puerta de su casa, en la calle Valentín Alsina al 1000, cuando fue obligado a subir a un Ford Focus gris sin patente junto a tres hombres. Los investigadores creen que el grupo ejecutó un plan destinado a "privar ilegítimamente de su libertad" al jubilado con el fin de robarle y luego "darle muerte para procurar su impunidad”.

En ese sentido, el motivo sería un "dato errado" que habrían tenido los acusados acerca de que la víctima guardaba dólares en su vivienda. Por este motivo, primero habrían querido engañarlo invitándolo a una supuesta fiesta. Valentini fue hasta su domicilio, se presentó como nuera de un excompañero de Eduardo, de apellido Moreno, y le dijo que lo venía a buscar para un festejo sorpresa.

"Si me quiere invitar, que me llame", le habría respondido el hombre detrás de la reja, ya que desconfió de la situación. La mujer policía insistió, pero finalmente optó por retirarse.

Eduardo fue interceptado en la esquina de Valentín Alsina horas más tarde, cuando salió de su hogar. Se estima que Moreno y los otros dos detenidos, Lucas Gabriel Lemos y Néstor Matencio Limache, lo subieron por la fuerza al vehículo y manejaron hasta Baradero, seguidos detrás por Valentini en un Volkswagen Gol Trend blanco.

Desde Zárate hasta el descampado cercano al kilómetro 121 de la Ruta 9 donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, los sospechosos no fueron detectados por ninguna cámara municipal -pero si fueron registrados por sistemas de vigilancia privados-. Por este dato, se investiga si Moreno habría utilizado información privilegiada para estudiar el camino, a partir de su trabajado en el centro de monitoreo.

En ese contexto, la hipótesis principal apunta que De Francesco fue ejecutado de un disparo en la nuca y los responsables luego regresaron a su vivienda con una llave que le arrebataron previamente. Entraron al pasillo pero no lograron ingresar al lugar, por lo que desistieron y escaparon en el Ford. Una de las razones por las que lo habrían matado fue porque se cree que los reconoció.

Tras la detención de los cuatro sospechosos, el fiscal Juan Manuel Esperante, titular de la UFI N°7 de Zárate, los imputó este lunes por el "homicidio agravado" y "privación ilegítima de la libertad". Durante su indagatoria, los involucrados se negaron a declarar.

El vínculo entre el expolicía y un caso de doble homicidio

Fuentes del caso confirmaron que Alejo Moreno fue captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones de la casa del jubilado momentos antes a su desaparición. Además, desde el organismo municipal emitieron un comunicado en el que aclararon que ingresó en mayo de 2024, “tras entrevistas de rigor".

Además, subrayaron que nunca había sido sancionado por mal desempeño y expresaron que "no tiene registros de antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra”. Sin embargo, trascendió que estaba inactivo de la Policia Bonaerense desde 2023 y que en junio de este año se resolvió su cesantía por un hecho grave.

Moreno fue apartado por “abandono de sus funciones y negligencia” y por presunto “falso testimonio" después de que se detectara que abandonó su puesto en la Estación Comunal Parada de Robles cuando un grupo de al menos cinco delincuentes ingresó a robar en una carbonería de la ruta provincial 193. Durante ese hecho, murieron un empleado de 22 años y el agente Luciano Padrón, mientras que otro policía resultó herido.

Moreno y Valentini entraron a la escuela de cadetes en 2015, pasaron por destinos similares y tienen dos hijos en común. Una vez su nombre aparece ligado a un caso de homicidio, esta vez acusado de liderar a los presuntos autores del crimen de De Francesco.

