Gastón Zárate negó el homicidio en Río Cuarto y cambió de abogado defensor

A Gastón Zárate, de 46 años, se lo acusa de haber provocado la muerte de Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, ocurrida el pasado sábado en las inmediaciones del complejo deportivo El Águila. Durante la audiencia de indagatoria ante el fiscal Javier Di Santo negó la acusación por homicidio y se abstuvo de seguir declarando.

El acusado decidió cambiar de estrategia legal y designó como abogado a José Melano, quien asumió la defensa en reemplazo de la asesora oficial Ivana Niesutta que lo representaba hasta ahora, según confirmaron fuentes judiciales al sitio riocuartense Otro Punto.

Los hechos investigados se remontan al sábado 16 de agosto, cuando un hombre de 37 años murió tras ser atacado con un hierro de construcción de unos 40 centímetros durante una riña en las afueras del complejo deportivo ubicado en calle Lamadrid, en Río Cuarto.

La investigación actual apunta al violento enfrentamiento registrado a la salida del complejo deportivo El Águila, luego de un partido de fútbol. Los testimonios recabados indican que la discusión con Acuña comenzó dentro de la cancha y se trasladó a la vía pública, donde Zárate habría tomado un fierro y golpeado en la cabeza a la víctima, que murió casi en el acto.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:40 horas y derivó en la detención inmediata del sospechoso, quien quedó detenido luego de haberse trasladado hasta su casa.

Los antecedentes que resurgen

El caso adquiere particular relevancia porque vuelve a poner en el centro de la escena pública a Zárate, quien en febrero de 2007 fue detenido e imputado en los comienzos de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso en Villa Golf, aunque años más tarde terminó sobreseído.

El apodo de "perejil" se le atribuyó a Zárate debido a que durante la investigación por la muerte de Nora Dalmasso se lo señaló como sospechoso para encubrir a los verdaderos responsables, según la mirada social y mediática de la época.

En una declaración reciente, Zárate dijo que los policías y fiscales de la causa "estaban ensañados con que yo era el asesino", en referencia a su experiencia en el caso Dalmasso.

Una circunstancia particular de la investigación es que la investigación está a cargo del fiscal Javier Di Santo, el mismo que en 2007 imputó y luego lo desvinculó en la resonante causa del homicidio de Nora Dalmasso.