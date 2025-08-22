Imputaron a exintendente de Toledo por la presunta venta "irregular" de 11 terrenos municipales

La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, imputó al exintendente de Toledo, Víctor Toledo, por la presunta venta "irregular" de 11 terrenos municipales en la localidad cordobesa ubicada a unos 25 kilómetros de la Capital cordobesa.

¿Cuál es la imputación?

El exjefe municipal fue imputado como supuesto autor de los delitos de "negociación incompatible con los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".

¿Qué dice la acusación?

“Cuando nosotros asumimos al poquito tiempo detectamos esta irregularidad. La denunciamos el 1° de marzo del año pasado. Hoy nos dieron la noticia que ha sido imputado el exintendente", explicó el actual intendente Sergio Marín.

“Estamos hablando de 11 terrenos municipales que se los vendió al círculo íntimo de él. La imputación es por negociación incompatible con los deberes de funcionario público y abuso de autoridad", agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Según Marín, "el haberlos vendidos en la forma en que se vendió sí está mal, porque se evadió todos los controles públicos que hay que hacer".

"Nos llamó mucha la atención el precio. El precio era 1.400.000 pesos, para esa época, escriturado y todo, cuando el precio de mercado en esa fecha era de 8 millones de pesos cada terreno", precisó el jefe municipal. "Eso realmente nos llamó la atención. Y sobre todo después al círculo muy íntimo de él", insistió el denunciante.

Marín aclaró que "el dinero ingresó a las arcas municipales" aunque consideró que "lo curioso es que esa venta se realizó por el mes de septiembre, octubre, una vez que ya habían pasado las elecciones".

¿Qué dice la ampliación de la denuncia sobre las licencias de conducir?

"También se hizo una ampliación de esta denuncia porque vimos que algunos proveedores estaban muy beneficiados en cuanto a los gastos del municipio. Puntualmente se amplió la denuncia con la gente que proveía los insumos de las licencias de conducir", aseguró el intendente.

"Ese proveedor era uno de los principales proveedores de la Municipalidad. Facturaba por ahí más que toda la obra pública en ese año 2022", concluyó.

¿Qué dijo el imputado?

Toledo aún no se pronunció sobre la imputación. Desde Telefe Córdoba afirmaron que buscaron al imputado personal y telefónicamente para ofrecerle que dé su versión sobre los hechos denunciados, pero que no pudieron contactarlo.