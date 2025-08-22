"Grooming": detuvieron a un joven de 19 años en La Carlota

La fiscal de Instrucción Multifuero de La Carlota, Romina Wisnivetzky, dispuso la detención de un joven de 19 años, acusado de "grooming", informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

"Grooming"

El hombre, que reside en la ciudad ubicada a unos 264 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, está imputado como supuesto autor "de los delitos de contacto telemático con menores de edad con fines sexuales (grooming) reiterado, amenazas calificadas reiteradas y coacción calificada reiterada".

Los hechos habrían ocurrido aproximadamente entre el 1 de marzo y el 21 de marzo de este año, precisaron desde el MPF.

Detenido

El joven fue detenido por personal policial de la Brigada Civil de Investigaciones dependiente de la Departamental Juárez Celman.

La investigación, que se inició a partir de varias denuncias recibidas en la Unidad Judicial de La Carlota, recabó "elementos probatorios" que determinaron la detención.

"Están identificadas seis víctimas, todas femeninas, siendo dos de ellas menores de edad, resultando prioritario el resguardo de su identidad", agregaron desde el MPF.

Además señalaron que se sigue trabajando "a los fines de incorporar más elementos probatorios y establecer la posible existencia de otras víctimas aún no identificadas".

El imputado fue trasladado al Establecimiento Penitenciario Número 6 y aún no se le ha tomado declaración indagatoria. En la causa rige el secreto de sumario.