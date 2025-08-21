Ya tiene fecha la audiencia de probation de Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres

Por si o por no, la fiscal Analía Gallaratto deberá argumentar el 23 de octubre su dictamen respecto a la probation solicitada por Oscar González. Su postura será vinculante, motivo por el cual la audiencia con las partes involucradas en la causa por la tragedia de las Altas Cumbres será presidida por el juez Santiago Camogli, quien tendrá que emitir una resolución.

La Cámara del Crimen de Villa Dolores estableció esa fecha, tres días antes de las elecciones nacionales -que suele tener casi toda la atención mediática previo a la veda electoral-, para la audiencia de probation de Oscar González, imputado por "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas".

Según fuentes de la causa, González ofreció a través de su defensa legal una suma que rondaría los 300 millones de pesos en total para distribuir entre las familias afectadas por el siniestro vial. La propuesta forma parte del acuerdo de probation que busca evitar un juicio oral.

Sin embargo, las familias de las víctimas mantienen su posición de rechazo hacia cualquier acuerdo económico. Los familiares de Marina Bengoa y su madre Alejandra, fallecida en el siniestro vial fatal, así como los padres de Alexa, la adolescente que quedó parapléjica tras el choque, ya manifestaron públicamente su negativa a aceptar la propuesta de la defensa.

El caso

La tragedia ocurrió el sábado 29 de octubre de 2022, aproximadamente a las 15:45, en el Camino de las Altas Cumbres (ruta E-34), cerca del Paraje Niña Paula y a pocos kilómetros de Mina Clavero. En esa oportunidad, González conducía un BMW X1 negro con dirección hacia Traslasierra cuando impactó contra un Renault Sandero que se dirigía hacia la ciudad de Córdoba.

Como consecuencia del choque frontal, falleció la docente Alejandra Bengoa, quien conducía el vehículo menor. En el asiento trasero viajaban su hija Marina y su amiga Alexa. Mientras Marina logró recuperarse sin secuelas permanentes, Alexa quedó parapléjica a raíz de las lesiones sufridas.

González se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria y enfrenta un doble procesamiento. Además de la causa por el accidente fatal, el dirigente justicialista está imputado en una causa federal paralela por "enriquecimiento ilícito y lavado de activos".