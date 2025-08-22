Qué hay detrás de la detención del comisionado policial Juan Velázquez

La semana pasada causó impacto en Tribunales 2, la detención del subcomisario Juan Velázquez, integrante del grupo de comisionados policiales que son el brazo operativo e investigativo de las fiscalías penales. Gozaba de un concepto excelente entre sus superiores.

Concretamente, Velázquez trabajaba para las fiscalías de Franco Pilnik (Cibercrimen), Enrique Gavier (Delitos Complejos) y Franco Mondino (Penal Económico y Anticorrupción).

Ante la sospecha de que habría filtrado información sensible de procedimientos policiales y habría prestado el uniforme y chaleco policial a su pareja, fue detenido y quedó a cargo del fiscal Anticorrupción N° 1, Matías Bornancini.

Cómo surgió el dato

En el mes de febrero, el fiscal de Narcotráfico Carlos Cornejo encabezó un procedimiento en Villa Richardson, en procura de dar con una familia que proveía drogas en ese sector de la ciudad. No fue un operativo fácil. Se plantearon numerosas rispideces por el protagonismo que procuró en aquel momento el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

El fiscal no quería dar aviso a la prensa porque nos sabía qué encontraría al ingresar al barrio. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) cuenta con elementos y herramientas para procesar datos, en el momento, a medida que los van detectando. Hubo reuniones previas a ese procedimiento donde el fiscal pidió expresamente la presencia de soporte de la Policía de Córdoba acotada solo a esa función. Sin embargo, la plana mayor de la Policía de Córdoba junto a Quinteros estuvieron en el lugar y citaron a los medios de comunicación.

Mientras se allanaba la villa, el ministro Quinteros hacía declaraciones a la prensa. El episodio generó tensión con el fiscal Cornejo.

En aquel momento, febrero de este año, los investigadores comenzó a circular el dato de un contacto entre un policía y el círculo familiar del proveedor de drogas.

El operativo fue exitoso. Hubo 14 detenciones, más de 3.000 dosis de cocaína incautada.

Con la investigación en marcha, cuando se amplió la investigación sobre el contenido de los teléfonos, hallaron el intercambio de mensajes entre Velázquez y un hombre que sería su pareja. Según trascendió, le habría mandado fotos de órdenes de allanamiento.

Desglose de causas

La causa narco donde fue detenido un hombre, mayor de edad, del círculo familiar cercano a la pareja de Velázquez está a cargo del fiscal del fuero especial, Carlos Cornejo.

El fiscal Matías Bornancini investiga a Velázquez por presunto abuso de autoridad, a raíz de que prestó su uniforme y el chaleco policial; y la fiscal, Patricia García Ramírez, intenta descubrir si incurrió en violación de secreto al revelar los procedimientos de la Justicia.

Una explicación posible a los mensajes con indicaciones de los operativos sería que así “intentaba justificar sus ausencias” a su pareja. Pero, en el contexto relatado, los hechos adquieren otro matiz si se tiene en cuenta que, además, cedía su uniforme policial. ¿Para qué lo hacía? ¿A quién se lo prestaba? ¿Podía desconocer la actividad de la banda narco o la encubrió?