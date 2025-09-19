El presunto asesino serial de Jujuy fue imputado por dos nuevas muertes: qué dijo

Matías Jurado, el hombre acusado de ser el presunto asesino serial de Jujuy, estuvo presente en una audiencia en la que se le dieron a conocer los nuevos casos de homicidio por los cuales fue imputado, junto a las evidencias correspondientes. En ese contexto, el fiscal a cargo de la investigación reveló que el acusado pidió hablar con él para ampliar su declaración con respescto a los crímenes.

"En la audiencia, realizada en el Servicio Penitenciario de Jujuy, se le hizo conocer a Matías Jurado el tercer y cuarto hecho que se le imputan y se le exhibieron las evidencias en su contra. Tras esto, decidió prestar declaración, aunque podía haberse abstenido", informó el Fiscal Regional Guillermo Beller en una conferencia de prensa realizada tras la audiencia.

"Nuevamente se declaró inocente, negando los hechos que se le atribuyen", reveló acerca del nuevo testimonio que dio el hombre de 37 años, a quien se lo acusa de la muerte de al menos cuatro víctimas que estaban desaparecidas después de que se hallaran restos humanos en su casa del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

En ese sentido, el funcionario judicial señaló que se confrontó a Jurado acerca de los resultados de las pruebas de ADN que lo vinculan a la causa caratulada como homicidio agravado, por ensañamiento, alevosía y placer. Al mismo tiempo, se le exhibieron evidencias que "lo ubican en los lugares donde decía no haber estado e incluso registros que muestran que tomó el colectivo que él había negado haber usado".

El Fiscal Regional Guillermo Beller.

En el domicilio apuntado vivía el sospechoso junto a su sobrino, un adolescente de 16 años que ya declaró ante la Justicia y dio detalles fundamentales para reconstruir el modus operandi que habría utilizado Jurado. Se cree que solía llevar personas allí los días viernes después de convencerlos de que iba a ofrecerles un trabajo temporal o bebidas alcohólicas y luego los sometía y descuartizaba.

“Él insiste en que no salió de esa casa y que, en ese lugar, no entró ninguno de los desaparecidos”, añadió el fiscal. Por otro lado, aseguró que restan aguardar los resultados de estudios para terminar de formular la acusación y solicitar la elevación a juicio.

"Se esperan resultados de algunas cámaras de seguridad, los últimos procesamientos del laboratorio de genética del Ministerio Público de la Acusación y el informe psiquiátrico realizado por una profesional de la vecina provincia de Salta", que trabaja en conjunto con el equipo del Ministerio Público de Acusación jujeño, concluyó.

"Casa del horro" en Jujuy: Quiénes son las víctimas confirmadas

Entre otros detalles que descubrieron los investigadores, se indicó que en la vivienda, que pasó a denominarse coloquialmente como "La casa del horror", había restos óseos, piel, cabello ropa y elementos calcinados. Parte de ellos fueron hallados en los platos de comida de los dos perros que tenía como mascotas.

Sergio Sosa y Jorge Anachuri, dos de las supuestas víctimas que se le atribuyen a Jurado.

Las primeras dos víctimas por las que imputaron a Jurado son Jorge Anachuri (68 años) y Sergio Sosa (25 años). A principios de septiembre, el fiscal Beller comunicó que se habían identificado los restos de Juan José Ponce (51 años) y Miguel Ángel Quispe (60), desaparecidos en abril y junio pasados, respectivamente.

Sin embargo, las autoridades informaron que se mantiene la sospecha de que el imputado sea el autor de otros asesinatos, como el de Juan Carlos González, un hombre desaparecido en el barrio Mariano Moreno de la capital jujeña. La mayoría de los hombres presentaba ciertas características, ya que al parecer estaban en situación de calle o de vulnerabilidad.

