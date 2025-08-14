Identificaron a dos de las personas que habría asesinado Matías Jurado en Jujuy

La Justicia avanza en la identificación de dos de las víctimas del macabro caso que estremece a Jujuy. El Ministerio Público Acusador confirmó este miércoles que los restos hallados en la casa del presunto asesino Matías Jurado son de Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa.

Anachuri, un hombre de 68 años con discapacidad, había sido visto por última vez subiendo a un taxi acompañado por Jurado en el barrio Mariano Moreno de la capital provincial. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y sirvió como una pista importante para esclarecer el destino de las otras cuatro personas más que estaban desaparecidas. De acuerdo a las principales conjeturas, Jurado se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, algunas de ellas en situación de calle, las llevaba a su casa y allí las mataba y descuartizaba.

Los restos de Anachuri, como los Sosa, fueron identificados mediante pruebas de ADN. En el caso de este último, un joven de 25 años, se había “extraviado” el 4 de julio en el barrio Coronel Arias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Supuesto asesino serial en Jujuy: sospechan que le daba de comer a sus perros restos de sus víctimas

“Se ha detectado ya el primer resultado respecto al ADN y ha dado positivo para el señor Anachuri y el señor Sosa. Son dos de los desaparecidos que ahora sí tenemos su ADN en el lugar del hecho”, afirmó en conferencia de prensa el fiscal Guillermo Beller, al mismo tiempo que indicó que los perfiles genéticos del resto de las personas continúan bajo análisis.

Entre quienes falta identificar se encuentran Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60) que permanecen desaparecidos y de quienes también se sospecha que habrían sido asesinados por Jurado.

Este martes llegó a la provincia el equipo entomólogo forense que examinará los insectos en los huesos para determinar fechas. También arribaron a Jujuy antropólogos con un georadar de Gendarmería para “detectar anomalías en el suelo o si hay algún elemento extraño, eso tanto en el domicilio, como en otros dos lugares investigados”, detalló Beller, informó el diario El Tribuno de Jujuy.

El fentanilo contaminado ya mató más personas que el atentado a la AMIA y la tragedia de Once: diputados exigen respuestas al Gobierno

La comunidad se encuentra muy conmovida. La semana pasada familiares y vecinos realizaron una marcha por Anachuri. “Nos reunimos aquí como familia, con vecinos, con las personas que lo quisieron a él, que lo conocieron, y estamos acá a modo de recordar su memoria, de que encontrar paz ahora con el Señor, y como un modo de despedirnos de él, recorriendo las calles que él siempre recorría y que a él le gustaría recorrer en este su barrio", declaró una de las participantes, indicó medio local Todo Jujuy.

El presunto asesino pidió hablar con el fiscal

Jurado, de 37 años, está detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti acusado por el delito de homicidio con ensañamiento. En sus últimas declaraciones sostuvo que “no tuvo nada que ver”. Sin embargo, en el día de hoy también se supo que solicitó hablar con el fiscal desde el penal, encuentro que sucederá este viernes, donde podría aportar algún nuevo dato.

El sospechoso cuenta con antecedentes penales pero ninguno de ellos alcanza la perversidad del que ahora se investiga. En 2017 fue detenido por robo agravado y, un año después, por amenazas en ocasión de robo. Por eso fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel, aunque fue liberado en 2020.

LM/ML