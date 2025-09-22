Un empresario agrícola oriundo de San Juan fue asesinado de un disparo por la espalda en el departamento de Las Heras, Mendoza, cuando se encontraba dentro de su camioneta. El hallazgo se produjo después de que las autoridades detectaran un impacto de arma de fuego en una ventana del vehículo, debido al cual se inició una investigación en la que se detuvo a un sospechoso.

La víctima fue identificada como Sergio Mariano Nacenta, de 59 años, quien había llegado al pueblo mendocino de El Borbollón el viernes último por la noche. Su cuerpo fue encontrado en el interior de su rodado, una Toyota Hilux color gris, que había quedado ubicada dentro de una zanja en la calle Paso Hondo, en la zona de El Algarrobal.

Un llamado al número de emergencias 911 advirtió a la Policía de Mendoza sobre la situación, y cuando los efectivos llegaron al lugar observaron que en la camioneta había un hombre que parecía "desmayado". Al revisarlo, descubrieron presentaba una herida de arma de fuego en la espalda y un visible impacto de bala en la ventana trasera del lado izquierdo.

Luego, se logró establecer que el disparo había provenido desde el exterior y, por este motivo, se dio intervención al personal de la División Homicidios. La fiscal Andrea Lazo, titular de Instrucción N° 21 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, ordenó los procedimientos de rutina y un allanamiento a una casa ubicada en el barrio Santo Tomás de Aquino.

La víctima fue identificada como Sergio Nacenta, de 59 años.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a Matías A. J., un sospechoso de 32 años conocido como "El Mati", que cuenta con múltiples antecedentes penales, entre los que se incluyen causas por amenazas coactivas, coacciones, homicidio en grado de tentativa y lesiones, todas ellas agravadas por el uso de arma de fuego.

Además, los policías secuestraron luego de requisar la vivienda dos teléfonos celulares, un tubo cañón calibre 22 mm. tipo carabina, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica, y varios elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.

El empresario sanjuanino, oriundo del departamento de Pocito, tenía campos en San Luis destinados a la ganadería y era titular de “Semillas Nacenta”, una empresa familiar dedicada a la exportación de semillas. Según trascendió, su presencia en Mendoza se debió a un viaje de negocios, ya que iba a reunirse con productores en la feria de Guaymallén.

Las hipótesis del crimen del empresario en Mendoza

La primera línea de investigación apunta a que Nacenta habría sido asesinado en medio de un intento de robo. Según esta hipótesis, el delincuente habría disparado contra la camioneta en movimiento cuando la víctima circulaba por la zona, lo que generó que terminara en la zanja. Sin embargo, el autor del hecho no se llevó sus pertenencias, existen dudas entre los investigadores.

La Policía de Mendoza detuvo a un sospechoso.

El teléfono, la billetera y otros objetos de valor del empresario fueron hallados dentro del vehículo y abrió otras puntas. Así, se sostiene que el crimen pudo haber sido por un presunto ajuste de cuentas o un homicidio criminis, es decir, cometido para encubrir otro delito, según sostuvo el medio local El Sol.

El celular de Nacenta será peritado y se esperan los resultados de otros estudios para reconstruir cuáles fueron sus últimas comunicaciones y recorridos. También se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y se le tomó testimonio a algunos testigos, que advirtieron movimientos poco frecuentes en la madrugada del sábado y contaron que la víctima tiene un hijastro que vive cerca de ese lugar.

