El abogado de Emerenciano Sena asumirá la defensa de Braian Obregón, el empresario acusado de lavado

El caso “Cebra Phone” sumó un nuevo capítulo con un movimiento clave en la defensa del empresario Braian Obregón, de 29 años, procesado por lavado de dinero y encubrimiento de contrabando. Tras la salida de Pablo Vianello, el joven que actualmente cumple prisión domiciliaria será representado por Ricardo Osuna, conocido por ser también el abogado del dirigente social Emerenciano Sena, uno de los principales imputados en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El empresario, dueño de la firma Cebra Phone, fue procesado por el Juzgado Federal a cargo de Zunilda Niremperger, luego de que la fiscalía de Patricio Sabadini detectara inconsistencias entre sus declaraciones fiscales y el elevado nivel de vida que mostraba en redes sociales: viajes internacionales, autos de lujo, como un BMW violeta y una camioneta Dodge RAM, y costosos bienes personales.

En el marco de los operativos, la Dirección General de Aduanas secuestró más de 200 iPhones, artículos electrónicos, indumentaria deportiva, paletas de pádel y productos eróticos, mercadería sin respaldo aduanero. También se incautaron vehículos de alta gama, embarcaciones y propiedades en Resistencia y Paso de la Patria, reforzando la hipótesis de un entramado de contrabando y lavado de activos

El rol de Ricardo Osuna

La llegada de Osuna a la defensa de Obregón da qie hablar, ya que el letrado concentra la representación en dos de las causas más resonantes de los últimos años: el proceso por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde asiste a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y ahora la investigación contra Obregón por delitos económicos.

Mientras la causa contra Obregón avanza en el fuero federal, el proceso contra la familia Sena tiene fecha de inicio: el 28 de octubre comenzará el juicio por jurados, con 13 audiencias previstas hasta noviembre. Allí, César Sena será juzgado como autor del homicidio, mientras que Emerenciano y Acuña afrontarán cargos como partícipes primarios.