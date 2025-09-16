El sospechoso de matar al activista de derecha Charlie Kirk, Tyler Robinson, fue formalmente acusado por la fiscalía de homicidio agravado y podría enfrentar la pena de muerte, debido al asesinato ocurrido el 10 de septiembre durante un evento en la universidad Utah Valley. Además, la fiscalía también le imputó seis delitos adicionales: descarga ilegal de un arma de fuego, dos de obstrucción a la justicia, dos de manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de menores.

Según el fiscal Jeff Gray, la decisión de pedir la pena más alta se tomó de manera independiente y “basada únicamente en las pruebas disponibles, las circunstancias y la naturaleza del delito”. El fiscal calificó el asesinato como “una tragedia estadounidense”, planificado con más de una semana de anticipación y motivado por el rechazo de Robinson a las ideas políticas de Kirk, aliado cercano al expresidente Donald Trump y fundador de Turning Point USA.

Ante el tribunal, Robinson hizo su primera aparición vía Zoom, mostrando un rostro inexpresivo y desaliñado, con chaleco antibalas, y sólo habló para confirmar sus datos personales, realizando un gesto solemne al concluir la audiencia.

El arma utilizada por Robinson fue un rifle con mira telescópica que pertenecía a su abuelo y que había recibido como objeto familiar, y con el cual disparó a Kirk directamente en el cuello desde un tejado. Tras 33 horas de intensa persecución fue finalmente arrestado, y según explicó el fiscal Gray, la evidencia acumulada demuestra que cometió “una ofensa capital, con plena conciencia de que causaría la muerte y pondría en riesgo a otras personas presentes en el lugar”.

Sobre el caso, el fiscal precisó que Robinson dejó un mensaje debajo del teclado de su conviviente, una persona transgénero, en el que afirmaba: “Tuve la oportunidad de eliminar a Kirk y voy a usarla”, y según la investigación, esta persona desconocía los planes y colaboró activamente con los investigadores, mientras que otros textos del sospechoso revelaban su intención de mantener el hecho en secreto hasta su muerte.

Ante un comité del Senado en Washington, el director del FBI, Kash Patel, informó ante un comité del Senado que unas veinte personas que participaron con Robinson en un chat de Discord serán interrogadas, tras recibir mensajes donde admitía: “Fui yo ayer en UVU. Lo siento por todo esto”. Robinson deberá regresar al tribunal el 29 de septiembre para otra audiencia virtual, y permanecerá detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

Quién es Tyler Robinson, el joven acusado del asesinato de Charlie Kirk

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la identidad del principal sospechoso del crimen que terminó con la vida del activista conservador Charlie Kirk: Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo de Utah. Aunque estaba registrado para votar, no participó en las últimas elecciones; un familiar señaló que “se había vuelto más politizado en los últimos años”, según informó el gobernador de Utah, Spencer Cox, en conferencia de prensa el viernes pasado.

A lo largo de su vida, Robinson creció en Washington, Utah, y consiguió una beca para estudiar en la Universidad Estatal de Utah por su buen desempeño académico, aunque abandonó la carrera tras un semestre en 2021. De hecho, los registros indican que está registrado sin afiliación política y como votante “inactivo”, sin participar en las dos últimas elecciones generales.

De acuerdo a lo que explicó el gobernador Cox, un familiar del joven se comunicó con un amigo de la familia, quien luego informó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington que Robinson había confesado el hecho. Así, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que Robinson fue detenido cerca de las 22 horas del jueves, luego de 33 horas de búsqueda.