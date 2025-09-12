El FBI difundió un video presuntamente de una cámara de seguridad que muestra la huida del hombre que le disparó y mató al activista de ultraderecha Charlie Kirk en Utah. El titrador corre por los techos y se arroja hacia un área de césped, para seguir escapando.

En ese momento se pierde el rastro del atacante, que fue filmado durante más de 1 minuto y 40 segundos.

Atentados de falsa bandera: qué son y por qué hay sospechas sobre el asesinato de Charlie Kirk

Las autoridades ya habían mostrado otras imágenes en las que identifican al agresor en otras áreas del campus universitario, que lo captan más de cerca y permiten distinguir que usaba una gorra de béisbol, una remera negra de con un estandarte norteamericano, un jean y zapatillas de marca All-Star de.

En desarrollo...

