La policía de Estados Unidos busca intensamente al atacante que asesinó con un disparo al influencer Charlie Kirk, un activista de ultraderecha muy cercano al presidente Donald Trump. El homicidio, ocurrido el miércoles 10, activó las alarmas sobre un posible recrudecimiento de la violencia política en el país. A pesar de los operativos de rastrillaje puerta a puerta y las redadas en rutas y caminos de agentes federales, estatales y locales, el responsable del balazo sigue prófugo.

Kirk, de 31 años, fue impactado en el cuello mientras participaba en un evento en una universidad de Utah, y se desplomó instantáneamente en su silla. La tragedia fue captada en videos que difundieron a toda velocidad los gritos de pánico de la audiencia. El incidente tuvo lugar cerca del mediodía del miércoles, durante una actividad organizada por Turning Point USA, una organización cofundada por Kirk.

Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, indicó que el tiro posiblemente provino de un techo y que las cámaras de vigilancia registraron a un sospechoso con "ropas oscuras". Si bien se arrestó a un hombre, el propio director del FBI anunció horas más tarde que había sido liberado tras un interrogatorio, y que la búsqueda del responsable continúa.

Un hombre clave para las juventudes trumpistas

Charlie Kirk fue una figura de gran influencia en la política estadounidense, crucial para que Trump captara el apoyo de los votantes más jóvenes, un factor decisivo en su regreso a la Casa Blanca en 2025. En 2012, con solo 18 años, cofundó Turning Point USA para difundir ideas conservadoras entre la juventud.

Su elocuencia lo convirtió en un portavoz mediático que abogaba por políticas antiinmigración y defendía el cristianismo y el derecho a portar armas a través de plataformas como Instagram y YouTube. El presidente Donald Trump lo describió como un "mártir de la verdad".

Horas después del ataque, Trump acusó directamente a la retórica de la "izquierda radical" de haber contribuido al asesinato de Kirk. En un video publicado en su plataforma Truth Social, afirmó que este tipo de discurso es "directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy, y debe detenerse de inmediato". El mandatario prometió que su gobierno "encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política".

El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el incidente de "un asesinato político", aseguró que el responsable será juzgado con todo el peso de la ley y añadió: "Quiero recordar a la gente que en el estado de Utah todavía existe la pena de muerte". La Universidad del Valle de Utah, donde sucedió el hecho, ya está convirtiéndose en un lugar de peregrinación para las juventudes ultraconservadoras.

Banderas a media asta: máxima tensión política en Estados Unidos

Este homicidio conmocionó profundamente a toda la clase política estadounidense. Los grupos conservadores organizaron vigilias con velas. Donald Trump ordenó que las banderas federales ondearan a media asta hasta el domingo, una medida que subraya la importancia de este activista para el presidente. El vicepresidente JD Vance pidió por el "descanso eterno" de Kirk, y el senador John Thune, líder de la mayoría republicana, expresó su horror por el asesinato.

También importantes figuras demócratas reaccionaron al ataque. El expresidente Joe Biden escribió en X: "No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Esto debe parar ahora". De igual modo, el gobernador de California, Gavin Newsom, quien había debatido con Kirk en su podcast, calificó el ataque de "repugnante, vil y censurable", mientras que la exvicepresidenta Kamala Harris condenó la "violencia política".

La lógica de la violencia triunfa en redes y desborda hacia la discusión pública fuera de la pantalla

Este hecho de violencia se produce tres meses después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, la demócrata Melissa Hortman, fuera asesinada a tiros junto a su marido en su propia casa. Así, se convierte en una escalada en la violencia política que amenaza cada vez más la estabilidad democrática en Estados Unidos.

