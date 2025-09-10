miércoles 10 de septiembre de 2025
Disparan a activista Charlie Kirk, aliado de Trump, en un acto en universidad de Utah

Charlie Kirk, director ejecutivo del grupo de defensa conservador Turning Point USA, fue baleado en un evento en la Universidad del Valle de Utah, según CNN, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Charlie Kirk
Charlie Kirk | AFP

“Estamos siguiendo de cerca los informes del trágico tiroteo”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en una comunicado en X. “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”.

Patel señaló que agentes se dirigen rápidamente a la escena y que el FBI respalda plenamente la respuesta e investigación en curso.

