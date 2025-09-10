Donald Trump negó haber escrito la carta a Jeffrey Epstein que viralizó el Congreso y aceptaría un análisis grafológico

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, negó que sea su firma la que figura en una supuesta misiva de cumpleaños enviada en 2003 a Jeffrey Epstein, el multimillonario financista acusado de abuso y tráfico sexual que se suicidó en la cárcel. “No es mi firma y no es la forma en la que hablo, quien me conoce hace mucho sabe que no es la manera en la que me expreso. Es absurdo. Es un sinsentido. Y, francamente, están perdiendo su tiempo", le advirtió el mandatario a los periodistas. Además, la Casa Blanca declaró que aceptaría consultar a grafólogos para chequear las firmas atribuidas al máximo referente republicano.

Karoline Leavitt, portavoz presidencial, durante la rueda de prensa realizada este 9 de septiembre, fue muy clara sobre esa posibilidad: “Por supuesto que lo apoyaremos. El presidente tiene una de las firmas más conocidas del mundo, y así ha sido desde hace muchísimos años. El presidente no escribió esa carta. No firmó esa carta”. Y cerró el tema afirmando que Trump confía en "un desenlace favorable de este asunto”.

La vocera también fue consultada por el documento que se conoció el pasado lunes, una foto donde puede verse a Epstein sosteniendo un cheque gigante de 22.500 dólares supuestamente firmado por Trump, junto a un texto que hace referencia a la “venta” de una mujer al máximo referente republicano.

Leavitt negó que el presidente haya podido hacer algo así: "¿Han visto la firma en ese cheque? Esa no es la firma de Donald Trump. Absolutamente no. El presidente no firmó ese cheque".

Vocera presidencial de Donald Trump, Karoline Leavitt, el 28 de enero 2025

Qué dice la supuesta carta que Donald Trump le envió a Jeffrey Epstein

Trump salió a hablar del tema este martes 9 de septiembre, al día siguiente que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundiera la imagen de la carta cuya existencia, en realidad, ya se conocía gracias a una denuncia realizada por el diario The Wall Street Journal (TWJ).

Se conocieron las cartas que figuras del cine y la política le mandaron a Jeffrey Epstein, el magnate acusado de tráfico sexual de menores

La misiva fue uno de los regalos que recibió Epstein para su cumpleaños número 50, y muestra una supuesta conversación entre el presidente y el financista, dentro de la silueta de una mujer desnuda. El texto termina con una firma manuscrita donde se lee claramente la palabra “Donald”.

El texto lleva por título: “Debe haber más en la vida que tenerlo todo”, y, a continuación, se desarrolla un diálogo que recuerda a los guiones de cine y televisión, con dos personas intercambiando agudezas:

- Donald: “Sí, lo hay, pero no te diré qué es”.

- Jeffrey: “Yo tampoco, porque yo también sé que es”

- Donald: “Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey”

- Jeffrey: “Es verdad, ahora que lo pienso”.

- Donald: “Los misterios nunca envejecen, ¿te fijaste?”

- Jeffrey: “De hecho, me quedó claro la última vez que te vi”.

- Donald: “Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”.

La carta que le habría mandado Trump a Epstein por su cumpleaños número 50

Los legisladores demócratas que integran el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, organismo encargado de chequear cómo se realizó la investigación policial sobre el financista fallecido en 2019, publicaron la carta en las redes sociales después de que ésta les fuera dada por los administradores del patrimonio de Epstein.

El nombre mecanografiado encima de Donald J. Trump, y la firma Donald, debajo.

La pelea previa de Trump con The Wall Street Journal por la carta de Jeffrey Epstein

El presidente norteamericano había amenazado con emprender acciones legales contra el diario TWJ por publicar un artículo donde detallaba el contenido de la supuesta carta que le habría enviado a Epstein. Según la nota, esta misiva formaba parte de una colección de mensajes recopilados para festejar el cumpleaños del financista.

El mandatario republicano escribió en sus redes sociales que la historia era “falsa, maliciosa y difamatoria”. Luego, en declaraciones al diario, remarcó: “Esto no es mío. Es algo falso. Nunca he dibujado una imagen en mi vida. No es mi lenguaje. No son mis palabras”.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en 1997

Quién Jeffrey Epstein, el multimillonario que se suicidó en la cárcel

Jeffrey Epstein nació en la ciudad de Nueva York, en 1953 y, gracias a su trabajo como financista, logró amasar una gran fortuna que lo puso en contacto con figuras de primer nivel como el director Woody Allen, el expresidente Bill Clinton, el creador de Microsoft Bill Gates y el intelectual Noam Chomsky.

En 2019 fue detenido bajo la acusación de reclutar, abusar y traficar con menores de edad entre 1994 y 2004. El multimillonario habría organizado fiestas en sus residencias donde “compartía” a las adolescentes que captaba en sus redes con sus contactos más poderosos. Mientras esperaba el juicio encerrado en una prisión de Nueva York, supuestamente se suicidó en su celda.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell, la pareja y socia de Epstein, fue detenida en 2020 en una mansión de Bradford, New Hampshire. En 2022, un tribunal de Nueva York la condenó a 20 años de cárcel por participar en el tráfico sexual de menores que manejaba Epstein.

