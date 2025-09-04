A falta de un documento oficial, las víctimas de Jeffrey Epstein están armando la lista de abusadores sexuales

Víctimas del delincuente sexual Jeffrey Epstein anunciaron que están compilando una lista confidencial de los asociados del financista que abusaron de menores de edad. Mientras tanto, el presidente Donald Trump, que fue amigo del multimillonario que se suicidó en su celda mientras esperaba ser juzgado, intentó apaciguar el clima social.

“Este es un engaño demócrata que nunca termina. Intentan que la gente hable de algo que es totalmente irrelevante para el éxito que hemos tenido como Nación desde que soy presidente”, dijo el máximo referente republicano.

Las declaraciones del presidente coincidieron con una conferencia de prensa dada por ocho víctimas de Epstein en el Capitolio de Estados Unidos este miércoles 3 de septiembre, donde algunas de ellas, por primera vez, dieron detalles del abuso sexual que sufrieron. “Éramos solo unas niñas”, repasó Marina Lacerda, quien aseguró que le dieron 300 dólares por darle un masaje a “un hombre mayor” en la mansión del financista de Nueva York. "Pasó de ser un trabajo soñado a la peor pesadilla”, agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Christian Brueckner, el único sospechoso del caso Madeleine McCann, será liberado

Las mujeres le pidieron al Departamento de Justicia que publique todos los archivos de la investigación sobre Epstein y, al Congreso, que apruebe una ley que obligue a publicarlos. “No es un engaño. El abuso fue real”, dijo Haley Robson, quien fue contratada para darle un masaje al financista cuando solo tenía 16 años. “Si lo desobedecía, sabía que algo malo pasaría”, remarcó la mujer.

Muchos de los seguidores de Trump se han obsesionado con el caso, remarcando la teoría de que las élites liberales protegen a los asociados del multimillonario en el Partido Demócrata y Hollywood. Su enojo creció exponencialmente en julio de este año, cuando el FBI y el Departamento de Justicia declararon que Epstein se había suicidado, no había chantajeado a ninguna figura importante ni tenía una “lista de clientes”.

Víctimas de abuso de Epstein exigiendo que se publiquen sus archivos

En este contexto, Lisa Phillips, otra víctima del financista, afirmó en la conferencia de prensa del Capitolio: “Conocemos los nombres. Muchas de nosotras sufrimos abusos. Recopilaremos confidencialmente los nombres que todos sabemos que estaban regularmente involucrados en el mundo de Epstein. No pedimos compasión. Exigimos responsabilidades”.

Robson, por su parte, agregó: “Conocemos a los implicados y llevamos 20 años esperando a que actúen. ¿Y saben qué? Se les acabó el tiempo, y ahora lo estamos haciendo”.

"Es hora de lanzar la gran bomba": Elon Musk acusó a Trump de estar en la lista de clientes de Jeffrey Epstein

La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene asistió a la conferencia de prensa y anunció que, si le dieran esa lista, “entraría en el Capitolio, en la Cámara de Representantes, y mencionaría cada maldito nombre de quienes abusaron de estas mujeres. Estaría orgullosa de hacerlo”.

El abogado Brad Edwards, quien representó a decenas de víctimas de Epstein, declaró que no piensa que el financista tuviera una lista de “clientes” a quienes les daba menores de edad: “No creo que anotara los nombres de esas personas. No hay una lista que diga: 'Oye, aquí están todas las personas a las que envié mujeres'. Esa organización no funcionaba así”.

Bill Gates y Jeffrey Epstein

Según The Wall Street Journal, el nombre de Trump figuraba entre los cientos de menciones halladas durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein.

La conferencia de prensa de las víctimas del financista se realizó un día después de que un comité de la Cámara de Representantes publicara 33.000 documentos de la investigación sobre Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Miles de documentos relacionados con esta investigación ya han circulado, y Robert García, el demócrata más importante en el comité de la Cámara, aseguró que la mayor parte de los registros publicados el martes pasado ya habían sido hechos públicos con anterioridad.

Epstein con el príncipe Andrés del Reino Unido

Quién era el multimillonario Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein nació en Nueva York en 1953 y fue un gran magnate financiero, lo que le permitió formar un amplio grupo de amistades que incluía a políticos, artistas, científicos, periodistas y miembros de la realeza.

En 2019 fue acusado de reclutar, preparar y abusar de jóvenes menores de edad entre 1994 y 2004. Supuestamente, el empresario "compartía" a estas adolescentes con sus amigos ricos en fiestas que celebraba en las residencias que tenía en distintas partes del mundo.

Se conocieron las cartas que figuras del cine y la política le mandaron a Jeffrey Epstein, el magnate acusado de tráfico sexual de menores

Un mes después de ingresar en prisión, el multimillonario, que en ese entonces tenía 66 años, supuestamente se suicidó en la cárcel neoyorkina donde esperaba juicio.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en su jet privado

Ghislaine Maxwell, la pareja y socia de Epstein, fue arrestada en julio de 2020 por el FBI en una mansión de Bradford, New Hampshire, que había comprado para esconderse de la justicia. En 2022, un tribunal de Nueva York la condenó a 20 años de prisión por colaborar en el tráfico sexual de menores con el financista.

HM/ML