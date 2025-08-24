Ghislaine Maxwell declaró y tranquilizó a muchos poderosos

Donald Trump, Bill Clinton, Robert Kennedy Jr –actual polémico ministro de salud de Estados Unidos–, Bill Gates, Elon Musk, George Soros, Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra, aparecen mencionados en la extensa declaración que Ghislaine Maxwell dio ante la Justicia de Estados Unidos, y que se hizo pública el reciente viernes. Ella fue la pareja de Jeffrey Epstein, el financista que el 10 de agosto de 2019 apareció muerto en una prisión de la ciudad de Nueva York , en el inicio de la investigación que lo tenía como protagonista central de una serie de denuncias de proxenetismo de nivel internacional.

Ghislaine Maxwell primero estuvo prófuga, pero desde desde 2021 cumple una condena de 20 años por reclutar a menores de edad para el propio Jeffrey Epstein y para fiestas que éste organizaba en su isla de Bahamas. Fue trasladada de una prisión de Florida a un centro de mínima seguridad en Texas luego de la entrevista con Blanche. En las declaraciones que se hicieron públicas, Maxwell afirmó que descree que Esptein se haya suicidado, algo en lo que muchos coinciden; no así la Justicia de Estados Unidos.

Poder. De los mencionados: Trump, Musk, Gates, Soros, Clinton, Kennedy, Maxwell divide entre quienes conoció antes, incluso de conocer a Epstein, y a quienes luego tuvieron algún tipo de amistad con el financista. Al respecto señala que eran amistades más bien sociales, y en algunos casos, Epstein era para ellos, apenas “un tipo rico con avión privado”. De Sarah Ferguson, a quien conoció ya separada del príncipe Andrés, dijo que eran “frenemies”, esto es, amigas o enemigas según la ocasión porque a Ferguson le gustaba Epstein. ¿Cómo lo sabía? “Olfato femenino”, dijo.

Respecto de Trump, Ghislaine Maxwell dijo “no creo que fueran amigos cercanos con Epstein (...) De hecho, nunca vi al Presidente en ningún tipo de sesión de masajes, ni en ningún tipo de arreglo inadecuado; nunca fue incorrecto con nadie. Para mí, Trump siempre fue muy cordial y muy amable (...) Admiro su extraordinario logro de llegar a la presidencia”.