Agustina Macri lleva al cine la historia de ‘Carlita’, la primera minera transgénero

“La valentía que tuvo Carlita para cumplir su sueño de ser minera y mujer es algo que me atravesó desde el día en que leí el guion por primera vez. Con su fuerza y su espíritu, Carlita es un ejemplo de que soñando se puede y que todavía hay mucho terreno por conquistar como mujeres y mujeres trans. Pero ella, en ese sentido, trae esperanza”, dijo Agustina Macri al sitio GPS Audiovisual. La “Carlita” a la que refiere la cineasta es Carla Antonella Rodríguez, quien se convirtió en la primera minera transgénero en la cuenca carbonífera, en la Patagonia argentina. En esa región, durante ochenta años, las mujeres estuvieron excluidas de trabajar en los yacimientos de carbón. Y no por una legislación laboral sino por una superstición: las mujeres eran amenaza de derrumbe. Solo una vez al año, podían recorrer la mina –como una atracción turística– el Día de la Virgen de Santa Bárbara, patrona de los mineros. En 2011, en la localidad sureña de Río Turbio, “Carlita” se presentó con su DNI en masculino a una oferta laboral de la carbonífera, y acabó bajando a un lugar excluido por pura superstición a mujeres.

Hackear la matrix. “En Río Turbio, las niñas y adolescentes se preparaban solo para ser reinas durante la fiesta del pueblo. Por eso Carla Antonella Rodríguez rompió el hechizo..”, dice en su prefacio La virgen del carbón, libro de la dramaturga y guionista argentina Erika Halvorsen, quien también se crio en Río Turbio, Santa Cruz. Ella es responsable de la adaptación cinematográfica de su libro que transformado en película por Agustina Macri se estrenará en Argentina en septiembre próximo con el título de Miss Carbón.

“La película se inspira en esta gesta maravillosa”, dice Agustina Macri. Carlita me contó que desde siempre su gran sueño fue ser minera. Ella misma, con su fuerza y seguridad, es quien, por su identidad trans, logra hackear el sistema machista y patriarcal de la mina y del pueblo. Nunca una mujer había logrado ser minera, no era parte del imaginario social. A ellas no se les reconocían las condiciones, ni la fuerza para ser trabajos a la par de los hombres”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Protagonistas. Para el papel de Carlita Antonella Rodríguez, Agustina Macri eligió a Lux Pascal, quien con Miss Carbón tiene así su primer papel protagónico en cine. Así como aquellos fuera del mundo del arte y del cine Agustina es hija de Mauricio Macri; Lux Pascal es, para muchos,la hermana de Pedro Pascal, el actor chileno que trabaja en grandes producciones de Hollywood. Y ambos, además, trabajaron en la serie Narcos.

Pero Lux tiene una historia interesante: nació como Lucas Balmaceda Pascal pero en febrero de 2021 se declaró mujer transgénero y adoptó el que es su nombre actual. “Nunca me concebí fuera de un cuerpo femenino, siento que siempre lo tuve; siempre he sido una mujer”, dijo Lux Pascal a varios de los medios donde tocó ese tema. “Si conté mi proceso de transición era solamente para poner al corriente al resto de las personas. Fue una necesidad bastante práctica, que quería que el resto del mundo me viera como yo me veo y me siento. Ni lo hice como activismo ni como algo panfletario. Cuando digo que no soy activista es por marcar que yo soy artista. Y me siento muy afortunada de inspirar a otras personas”.

Lux Pascal recibió el guion de Miss Carbón en un momento profesional donde estaba con varias cosas a la vez. Por eso tardó el leerlo. “Pero al hacerlo con atención me enamoré del proyecto”. El otro protagonista es Paco León, un actor y director muy famoso en España, quien, entre otros títulos, es creador de la Arde Madrid, una serie en blanco y negro, en la Juan Domingo Perón e Isabel Perón forman parte de la trama.

El regreso. Para Agustina Macri, Miss Carbón es su segundo largometraje desde que, en 2018, estrenara su ópera prima Soledad, basada en el libro de Martín Caparrós y premio a la mejor película en el Barcelona Film Fest. Ella también es directora de no ficción e integró el equipo documental de Putin Interviews y de Snowden, del director Oliver Stone. También dirigió las dos temporadas de Limbo, una serie de ficción que produjo Disney+; y cuando en Barcelona, el Cirque de Soleil estrenó el espectáculo Messi, Agustina fue directora del documental que acompañó ese show. También junto a su hermano Francisco, tuvieron una participación en un fragmento de Sep7imo, el espectáculo que sobre la música de Gustavo Cerati produjo también el Cirque de Soleil. Actualmente, desarrolla proyectos nacidos en el marco del programa Retreat in Toscana, organizado por Writing Box.