Agustina Macri lideró el preestreno de su primera serie, ‘Limbo’

Con sus “dos familias”, Agustina Macri presentó Limbo, la producción en la que debuta como directora de su primera serie. Sus dos familias son, una muy numerosa, es decir, el gran equipo que participó de las grabaciones de dicha serie; la otra, la personal, esto es, su madre Ivonne Bordeu, su hermano Francisco “Caico” Macri y Bernarda Barreiro. Ambas participaron en el primer piso del Faena Arts Center de la exhibición del primero de los ocho capítulos de Limbo; y luego de la fiesta.

Luego de la proyección, la conferencia de prensa que se esperaba se reemplazó por preguntas a cargo de una presentadora a Agustina Macri y a tres de los protagonistas, Mike Amigorena, Esteban Pérez y la española Clara Lago. “Un día Diego (Lerner) me dijo que tenía una idea que se llama así y le dije: ‘Hacela, si no la podés hacer vos, quién ¿no?…’”, dijo Agustina en referencia a cómo el CEO de Disney Latinoamérica –Lerner– le acercó lo que finalmente se transformó en Limbo.

Esta serie que compitió en Canneseries 2021, se centra en Sofía, hija de un millonario cuya muerte la trae de Madrid a Buenos Aires para, en principio, coordinar con sus dos hermanos cómo se gestiona la herencia. “Sofía es quien viene a desafiar los roles de sus hermanos, que estuvieron muy predeterminados por su padre, que por ahora, es apenas un fantasma”, explicó Agustina.

En esta simulación de conferencia de prensa donde los tres actores se las ingeniaron para no anticipar la trama, la conductora inquirió a Macri algo que la hizo decir con ironía: “¿Esta pregunta no estaba incluida?”. No era una pregunta personal ni familiar, y sí sirvió para que ella explicara cómo fueron esos primeros tiempos de filmación –en noviembre de 2020–, con muchos protocolos, y con la incomodidad que le generaba a ella hablarles a los actores con una máscara anticovid puesta todo el tiempo.