Sergio Berni sorprendió en un streaming con Rebord bailando con desenfreno un clásico de los años '80

El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, participó de un programa de streaming conducido por Tomás Rebord y, tras escuchar una canción que lo remontó a su época "bolichera", sorprendió a todos con sus aptitudes para el baile.

"Pero, es un clásico", manifestó el exfuncionario con una sonrisa, inundado por la nostalgia y la emoción, mientras se echaba hacia atrás en su silla al momento en el que por sus auriculares comenzó a sonar "A little respect", de Erasure, un clásico de los años '80.

De esta manera, durante su participación en "Hay algo ahí" por el canal Blender de Youtube, Berni reconoció: "Me gusta la música electrónica, sí, incluso tuve un boliche. Me gustaba bailar mucho, sentir el ritmo del 'pumba pumba'".

"Si terminamos esta nota los tres bailando música electrónica. ¿vos cómo te sentirías?", desafió el co-conductor, Juan Ruffo, al exfuncionario, ante lo que este no se achicó y retrucó: "Les paso el trapo". No obstante, los encargados de llevar adelante el programa no estaban listos para lo que estaba por ocurrir.

En desarrollo...