Senado: agenda lista y el objetivo libertario de sumar “de a uno”

Con el texto de la media sanción de Diputados ya ingresado de manera formal en el Senado, el oficialismo buscará apurar la semana próxima el tratamiento en comisiones de la ley Bases aunque la negociación será por afuera de ese ámbito, uno a uno con los legisladores que responden a distintas estructuras provinciales con intereses dispares sobre la ley.

Por ahora, en la previa en el Senado hay mucha hermeticidad sobre todo de los integrantes de espacios que podrían resultar clave para torcer la votación, a favor o en contra. “No se está ofreciendo obra pública para que los senadores voten a favor”, fue la aclaración que realizó el vocero presidencial Manuel Adorni en relación a una práctica que suele ser común en el ámbito parlamentario, sobre todo en la discusión por el Presupuesto, un trámite que todavía no enfrentó el gobierno de Javier Milei.

La discusión por la ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara baja dio un primer pantallazo sobre dónde podrían posicionarse las miradas en el segundo capítulo en el Senado y cuáles son los votos más codiciados. El interbloque de Unión por la Patria tiene 33 integrantes, por lo que solo le faltaría cuatro votos para alcanzar los 37 y dar el rechazo a la norma. Sin embargo, el Gobierno asegura que ese número no lo tiene y que, de manera ajustada, logrará un resultado a su favor.

“Unión por la Patria está más cerca de que se le vayan algunos votos que de sumar cuatro más”, analizó el senador de LLA Francisco Paoltroni, uno de los sietes que integran el bloque oficialista que encabeza Ezequiel Atauche y que está en clara minoría frente al kirchnerismo.

Una de las especulaciones está ligada a la zona de la Patagonia, donde hay senadores que no responden de manera directa a los grandes espacios y que, de acuerdo a la visión del Gobierno, podrían acompañar por las concesiones que se hicieron para la región, con el mantenimiento de las tarifas de gas diferenciales para zona fría o la conservación para las provincias de las concesiones para la explotación de hidrocarburos. En Diputados, hubo una primera señal positiva de los senadores de la región del sur, con el voto a favor en general de la exley ómnibus de Osvaldo Llancafilo del MPN de Neuquén, el aporte de Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro, de José Luis Garrido de Por Santa Cruz, cercano al gobernador Claudio Vidal. Pero allí la sorpresa fue la ausencia al momento de votar del exmandatario provincial Sergio Acevedo, avalando la estrategia oficialista y contribuyendo a la media sanción construida con aliados. En el Senado, la correspondencia en el voto no es tan lineal y hay dudas tanto en el voto de Lucila Crexell como de Silvia Sapag, ambas de Neuquén. Mónica Silva, en tanto, es la representante del gobierno del rionegrino Alberto Weretilneck y su antecedente más cercano es el rechazo al DNU 70/2023, uno de los ejes fundacionales del gobierno libertario.

Desde la otra punta del mapa, las provincias del norte y sus senadores también concitan un fuerte interés para el Gobierno que ya logró conquistar a dos gobernadores como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, de Catamarca y Tucumán, pero no así a los representantes parlamentarios de las provincias. “Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”, dijo la senadora catamarqueña Lucía Corpacci el pasado jueves, antes del ingreso formal del texto ese día por la noche. La exgobernadora devenida senadora tendría la misma postura que otro referente norteño que hizo su mismo recorrido político, Juan Manzur, enfrentado con Jaldo.

La agenda. Según se informó desde el Senado, el martes comenzará el plenario de comisiones para el tratamiento de ambas leyes. Se respetarán las mismas comisiones de Diputados y el debate será en Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

Para el primer día será convocado el vicejefe de Gabinete José Rolandi y el secretario de Hacienda Carlos Guberman, la misma dupla que ya pasó por Diputados para dar el primer pantallazo tanto político como económico. Para el día siguiente la convocatoria será para el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo y su par de trabajo Julio Cordero.

En simultáneo se va a tratar el paquete fiscal en la Comisión de Presupuesto con la intención de tener dictamen el jueves 9. De acuerdo al reglamento del Senado, luego de la firma del dictamen se deben esperar 7 días para poder llevar al recinto la discusión, con lo que el jueves 16 asoma como la fecha posible para la sanción definitiva. Este cronograma choca entonces con la convocatoria que ya se realizó para que el jefe de Gabinete Nicolás Posse brinde su primer informe de gestión, que podría postergarse ante la necesidad de avanzar con la ley Bases antes del 25 de mayo.

Intenso cronograma

La Cámara de Diputados ya logró salir del arduo tratamiento de la ley Bases y ahora encarará otra etapa de tratamiento de proyectos por áreas.

En ese sentido, el martes se reunirá la comisión de Salud para tratar un proyecto para consagrar por ley el programa Remediar que ya cuenta con media sanción. También habrá una convocatoria de la comisión de Educación para tratar las iniciativas en torno al financiamiento universitario y de reestablecimiento del Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

Para el martes fue citado el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez. Por ahora, José Luis Espert se niega a convocar a la comisión de Presupuesto para darle curso al tema.

En tanto, a partir del miércoles se retomará la discusión sobre el paquete de leyes enviado por el Ministerio de Seguridad para combatir a las mafias. Las iniciativas para mejorar la fórmula jubilatoria se tratarán esta semana también.