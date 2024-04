La Cámara de Diputados inició el debate de la nueva de ley de Bases y Puntos de Partida, que negoció en su totalidad con los bloques dialoguistas durante más de un mes, tras el estrepitoso fracaso de febrero, y que incluirá el apartado fiscal.

La sesión estaba prevista para las 12, pero comenzó con cierta demora, alrededor de las 12 con 135 miembros presentes. El debate se produce a menos de un mes de la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo, motorizado por el presidente Javier Milei.

El oficialismo arribó a un consenso mayoritario recién el miércoles pasado, después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso. Eso destrabó el tira y afloje y permitió que el jueves pasado se realizara el plenario de comisiones en el que lograron plasmar en un dictamen de mayoría.

De esta manera, el proyecto quedó listo para tratarse este lunes. La sesión que se extendería al martes y, posiblemente, también el miércoles a la madrugada.

La Libertad Avanza (LLA) intentó en reiteradas oportunidades abarcar varios ejes reformistas, pero algunos tópicos que impulsaban determinados bloques eran rechazados por otros y viceversa. La versión final no terminó de conformar a nadie, a excepción del oficialismo, naturalmente, y del PRO.

Pese a esto, su votación en general está garantizada con un piso de 135 votos a favor, según pudo averiguar Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias de LLA. También remarcaron que difícilmente puedan perforar los 150 votos, que sería el techo.

En el pelotón de apoyos aparecen los 38 votos de La Libertad Avanza, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID, tres de Independencia, 37 del PRO, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal, al menos 29 de los 35 radicales, los ocho de Innovación Federal y uno de Creo.

La parte más difusa y empinada vendrá después, en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta las clavijas hasta el último momento. Pese a renegar de la política, la fuerza del Gobierno deberá maniobrar con astucia y pericia hasta el final para que no se le escabulla ningún voto.

16:30 | La Coalición Cívica votará en contra del proyecto

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, el diputado Juan López, anunció que su espacio votará en contra del proyecto de Ley de Bases.

"No vamos a entrar en la mugre de un Presidente que intenta degradar el debate y al que no vamos a hacerle el juego. Porque tiene miedo, miedo que se nota que su gobierno no tiene pericia ni equipo, no va a tener más excusas y va a tener que gobernar y trazar un programa de salida", dijo.

16:00 | Christian Castillo: "Es el paquete Hood Robin"

El diputado de izquierda Christian Castillo dijo que el paquete fiscal "les bajará el salario a trabajadores para darles a los más ricos". "Es el paquete Hood Robin", dijo.

"Nosotros somos una fuerza minoritaria que quiere expresar a la fuerza a una fuerza mayoritaria, que cuando gobierne va a poder dar vuelta la Argentina de abajo para arriba", agregó Castillo.

15:45 | Según Romina del Plá, la propuesta oficialista "es una reverenda porquería"

Romina del Plá, del Polo Obrero, aseguró: "Es una jornada históricamente negativa". La diputada sostuvo que su espacio rechazará la iniciativa, a la que calificó de "reverenda porquería". En particular, criticó la reforma laboral y sostuvo que "no tiene nada de light" y que, por el contrario, retrotrae las condiciones de trabajo al siglo XIX.

La legisladora remarcó que la propuesta -la creación de un fondo de cese laboral, la extensión del régimen de prueba, etcétera- "es un paraíso" para las empresas. En esa línea, cuestionó la suspensión de la moratoria jubilatoria en contraste de "los beneficios a las patronales".

Del Plá, además, dijo que "si no fuera por licuar las jubilaciones el éxito de Milei sería ninguno".

15:25 | Christian Castillo: Saben que el humor social se les está agotando"

Cristian Castillo, del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, se enfocó en las modificaciones al régimen laboral. "Es un dictamen completamente inconstitucional, tanto en las facultades delegadas como en la violación de 14 bis y en la regresividad de las relaciones laborales, algo expresamente prohibido en los tratados internacionales", sostuvo.

Según Castillo, el gobierno "sabe que el humor social se les está agotando" y de ahí el "apuro" para tratar la Ley Bases. El diputado puso como ejemplo de la tensión la masiva marcha a favor de las universidades que se realizó en todo el país el 23 de abril.

Además, Castillo comparó a Galtieri "que usa la cadena nacional para decir 'estamos ganando' y citó los números de la baja de la actividad y la "liquidación" de los salarios y las jubilaciones. "Estas dos leyes son un agravio a la clase trabajadora", subrayó.

15:00 | Mónica Fein defendió la moratoria previsional

Mónica Fein retomó a Stolbizer y reconoció que la Argentina atraviesa una emergencia. "No reconocerlo sería negar que llegamos hasta aquí producto de malas políticas", dijo. La diputada de Hacemos Coalición Federal "hacemos muchos años venimos hablando del menoscabo de las instituciones" y cuestionó la falta de voluntad para nombrar al procurador.

"Cuando escucho a la primera minoría aquí pienso que ellos también creen en las fuerzas del cielo", subrayó. Sin embargo, aseguró que eso no lo impide observar los problemas del proyecto de la Ley Bases, y declaró que la iniciativa "debilita la democracia". "Milei quiere que gestione el mercado. En todo el mundo hay una forma de organización que permite una redistribución de oportunidades. Lo que necesitamos es un Estado eficiente, transparente y que garantice bienes fundamentales ocmo la salud y la educación y que promueva un modelo de desarrollo productivo", agregó.

Fein insistió en la defensa del Estado y cuestionó la suspensión de la moratoria previsional que afecta, en primer lugar, a las mujeres, según aseguró. Además, defendió las empresas públicas y sostuvo que el régimen de importaciones propuestos afecta a las Pymes.

15:00 | Margarita Stolbizer: del "mamotrecho" al proyecto "más razonable"

La diputada Margarita Stolbizer destacó el trabajo legislativo que "puso límites" y sirvió para modificar el proyecto original, al que calificó de "mamotreto". La legisladora de Hacemos Coalición Federal dijo que en esta oportunidad plantearán sus diferencias, pero reconoció que hubo una escucha por parte del oficialismo para incorporar modificaciones que sí acompañarán. "Llegamos hoy a un tratamiento mucho más razonable", agregó.

Stolbizer insistió en que su espacio reconoce la existencia de una emergencia. "Aceptamos, entonces, que el Poder Ejecutivo nos diga que necesita herramientas para enfrentar esta crisis", dijo.

La diputada, de todas formas, insistió en que el Gobierno "carece de un plan". "No sabemos a dónde nos llevan porque no hay detrás de este proyecto un plan", dijo y explicó que por esa razón no se acompañarán las facultades delegadas. En esa línea, Stolbizer cuestionó que Argentina haya gastado 300 millones de dólares en aviones de combate.

14.50 | Paula Oliveto sobre la corrupción

"El cambio por el cambio mismo es vacío si no trae bienestar. Hay algunos que se han llevado bastantes materias a marzo en materia de corrupción", declaró la diputada Paula Oliveto (Hacemos Coalición Federal) y cuestionó tanto a los legisladores de La Libertad Avanza como a los del PRO que acompañarán completamente la iniciativa.

"No hablen más de corrupción cuando tienen en el gobierno a Daniel Scioli, sabiendo lo que hizo en la provincia de buenos aires, o cuando ponen como juez de la Corte a aquel que garantizó la impunidad a lo largo de los años", aseguró en referencia al magistrado Ariel Lijo.

Oliveto, al igual que López, aseguró que acompañarán al presidente "en lo que está bien", pero no en todas sus propuestas y en particular dijo que rechazará la delegación de facultades. Además, comparó al gobierno de La Libertad Avanza con el kirchnerismo en cuanto a la entrega de partidas según lealtades políticas.

14:40 | Juan Manuel López: "Estamos hartos de los banquinazos de este país, que un día va para la izquierda y otro para la derecha"

Del bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López subrayó que acompañará aquellos temas con los que está de acuerdo y rechazará otros. "Con seriedad y sentido de justicia, sin ideologías. Estamos hartos de los banquinazos de este país, que un día va para la izquierda y otro para la derecha", dijo. Sin embargo, en su discurso cuestionó con fuerza al Gobierno y, en particular, al equipo de confianza de Milei: a su hermana, Karina Milei, y a su asesor Santiago Caputo.

"Es un presidente que tiene un carácter, una emocionalidad desbordada; es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo; es un estratega político que está fascinado con el invento que creó, y que no sabe si hacerse cargo y que transita y le pide perdón a la CGT", declaró.

López insistió en que está de acuerdo con la declaración de emergencia, pero no en la delegación de facultades. Además, se preguntó por qué en el listado de empresas a privatizar no se tuvieron en cuenta entes como Nación Seguros, salpicados por escándalos de corrupción. También retomó los trascendidos sobre las razones por las que el oficalismo eliminó las modificaciones tributarias al tabaco, entre otras suspicacias.

13:50 | Germán Martínez contra las facultades delegadas

El presidente de bloque de UxP, Germán Martínez, manifestó su postura general sobre el proyecto y cuestionó la iniciativa oficialista. En particular, subrayó los cuestionamientos a la delegación de facultades al presidente, aunque también alertó sobre los posibles negocios inmobiliarios que se habilitarían si se sanciona la ley. "No hay transparencia posible con un gobierno de tramposos", declaró.

"Llama la atención que tratándose por segunda vez el tema en el recinto, habiendo pasado todo lo que pasó, el oficialismo no se anime a explicar el proyecto", dijo Martínez. Además, comparó esta iniciativa con la ley ómnibus que fracasó en febrero y aseguró: "Es absolutamente falso que este proyecto de ley sea mejor que el anterior. Que tenga menos artículos no significa que sea mejor, al contrario: incorpora aspectos como la cuestión laboral y previsional que no estaban antes".

Martínez se detuvo en algunos puntos específicos del proyecto, sobre todo en el régimen de importaciones propuesto por el oficialismo, y aseguró que rechazará todos los artículos de la iniciativa.

13:50 | José Luis Espert y su defensa del impuesto a las ganancias

El diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza) se refirió en particular al capítulo fiscal que se debatirá en el recinto -en paralelo a la Ley Bases-. Antes de comenzar su presentación, primero le "agradeció" a todos los argentinos por "el esfuerzo que están haciendo para acompañar las medidas de un gobierno que está tratando, con muchísimo esfuerzo, de encauzar el desastre heredado. La Argentina se enfrentaba a una crisis homérica el año pasado. Estamos saliendo de ahí y lo vamos a lograr", aseguró.

Espert reconoció que el impuesto a las ganancias es uno de los aspectos "más debatidos y polémicos" de la propuesta oficial, pero sostuvo que el proyecto pretende resolver las distorsiones heredadas y responsabilizó al exministro de Economía Sergio Massa que hizo modificaciones "irresponsablemente", en referencia a los 950 mil contribuyentes que dejaron de tributar por decreto.

"Aquellos defensores del slogan 'el salario no es ganancia' deberían votar de cabeza", dijo en referencia a que el proyecto deja "un piso alto" y luego dio detalles sobre el proyecto.

13:30 | Santiago Santurio, el primer diputado libertario que tomó la palabra: "Es un cambio de modelo"

El diputado Santiago Santurio (La Libertad Avanza) fue el primero en tomar la palabra para defender la Ley de Bases. "Nos encontramos con que el presidente Javier Milei tiene un 57% de imagen positiva, que la hiperinflación empieza a quedar en el pasado y ahora la pregunta es cuándo comienza el crecimiento de la economía. Solamente en cuatro meses, después de veinte años de decadencia. El único fin que tiene esta ley es que las familias, los emprendedores, los empresarios puedan desarrollar su pleno potencial. No es la política la que va a sacar el país adelante sino la creatividad y el esfuerzo que hace cada uno día a día. Estamos convencidos que va a ser un cambio de modelo", declaró.

Santurio retomó el concepto de "batalla cultural" y dijo que el Estado es el responsable de la inflación, de la deuda y de la crisis económica en general. En esa línea, cuestionó la cantidad de empleados estatales, el funcionamiento de la obra pública, la idea del "Estado presente" y las políticas energéticas y el valor de las tarifas, entre otros. "El Estado tiene un rol ineficiente", subrayó.

"Nos estamos volviendo un país confiable", insistió y defendió la desregulación del Estado.

13:00 | Cuestiones de privilegio

Menem inició el momento para que se presentaran las cuestiones de privilegio y la primera en tomar la palabra fue Bregman, que hizo su planteo sobre los efectos que tendría la sanción de la Ley Bases para las mujeres. "Se aumentan sus dietas a escondidas y dicen que no sabían y con la misma repulsión vemos cómo se ponen de acuerdo en un pacto nefasto para atacar a las mujeres", declaró. La diputada sostuvo que la aprobación significará que "9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse", cuestionó las reformas en cuanto a las licencias por embarazo y la indemnización de empleadas domésticas.

Ana Carolina Galliard (Unión por la Patria) planteó una cuestión de privilegio contra Menem. "Hemos visto desde que usted asumió la Cámara un montón de irregularidades", declaró. Entre una serie de planteos sobre el funcionamiento de Diputados, cuestionó las decisiones que tomó el libertario en áreas como el canal Diputados TV y destacó que hubo despidos y que se censuró al aire a periodistas.

La diputada Vanesa Siley también presentó una cuestión de privilegia contra Menem. Cuestionó su rol en la Cámara y retomó el escándalo que involucró a Marcela Pagano. Luego de denunciar manejos arbitrarios, dijo: "Se lo hizo a su propio bloque en la comisión de Juicio Político con una maniobra pretendió sacar a uno, poner a otro... pero usted no se puede apropiar de las instituciones".

La diputada radical Karina Banfi hizo un planteo contra Milei en defensa de los periodistas que fueron atacados por el presidente en el último tiempo. "Hay un doble discurso: por un lado decimos que no queremos un Estado que se entrometa en la pauta oficial o que quiere vender los medios del Estado. Está bien, es un gobierno libertario. Pero lo que vemos permanentemente es que hay un linchamiento sobre periodistas o todos aquellos que exponen sus ideas", declaró y remarcó la importancia de la libertad de expresión para la vida democrática.

La diputada Sabrina Ajmechet (PRO) aprovechó la oportunidad para denunciar expresiones antisemitas. Aseguró que la legisladora Galliard le gritó "sionista" como si fuera un insulto, que el rabino Axel Wahnish -propuesto por el Gobierno para ser embajador en Israel- tuvo que dar explicaciones sobre su nacionalidad, "algo que nunca se le preguntó a un candidato a Roma", dijo, y acusó al senador José Mayans por llevar adelante "un acto antisemita al comparar lo que está sucediendo hoy en Israel con el nazismo".

Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) cuestionó al Ejecutivo nacional y dijo que "son la casta paleo-libertria". "¿Al final los trabajadores, los estudiantes y los docentes eran la casta?", declaró. El diputado aseguró que la sanción de la ley afecta a los trabajadores monotributistas: "Qué regalito en la víspera del Día del trabajador", sostuvo y le exigió a las centrales gremiales, "que están mirando para otro lado", un plan de lucha.

Otra de las cuesitones de privilegio contra el presidente Milei fue presentada por el diputado Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria). "Nos encontramos en la postrimería de un hecho muy severo que nos va a dañar y no tiene precedentes", declaró y agregó: "El presidente ha exteriorizado una política de capitales de más de 200 millones de dòlares van a poder ingresar a la Argentina sin ningún tipo de trazabilidad. Jamás he visto en mi vida profesional un hecho de semejante gravedad. Es una invitación a todos los carteles de la droga a que vengan a un nuevo paraíso".

12:45 | Los primeros cruces

Apenas abrió el debate los diputados tuvieron la oportunidad de expresarse sobre cómo se va a desarrollar la votación. El oficialismo había propuesto que se votara por capítulos, pero hubo quienes aprovecharon el uso de la palabra para exigir que haya tratamiento en particular de algunos artículos.

Una de las legisladoras más duras fue Myriam Bregman, quien aseguró que "se está cercenando el debate desde el inicio". La diputada de izquierda acusó que "se metió entre gallos y medianoche la eliminación de la moratoria previsional y una terrible reforma laboral".

El diputado Fernando Carbajal, de la Unión Cívica Radical, también mencionó que se está "cercenando el debate". El presidente del bloque Unión por la Patria pidió que haya artículos que se puedan votar en particular.

Uno de los referentes de la "oposición dialoguista", Miguel Ángel Pichetto, del bloque Hacemos Coalición Federal, propuso sobre esta instancia: "No votemos nada a mano alzada. Que haya claridad en dónde está la mayoría", declaró.

La diputada Silvina Giudisi (PRO) y el diputado Rodrigo de Loredo (UCR) defendieron el método de votación que había propuesto el oficialismo.

Al turno de que el cordobés tomara la palabra se produjo un griterío en el recinto. El cruce fue entre las diputadas Banfi y Galliard. Según publicó más tarde la legisladora de Unión por la Patria, su colega de la UCR la mandó a "tomar un rivotril".

"Soy vehemente y pasional. No especulo jamás. Ni cocino leyes de espaldas a mi pueblo. Por eso el enojo de que decidan con el aval de la Unión Cívica Radical votar sin discusión particular. Por eso Karina Banfi me grita 'tomá un rivotril' en un acto machista y misógino lamentable de una colega que se dice sorora", escribió la diputada de UxP en X.

12:20 | Sesión maratónica: se decidió que no habrá cuartos intermedios

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, abrió la sesión a las 12.20 con 135 miembros presentes. El diputado Oscar Agost Carreño fue el encargado de izar la bandera durante la entonación del Himno Nacional.

En la previa al debate, los presidentes de todos los bloques se reunieron en Labor Parlamentaria y determinaron que la sesión no tendrá cuartos intermedios. Se prevé que el debate se extienda por más de 30 horas. Se esperan unos 150 oradores.

11:00 | Manifestantes afuera del Congreso

Durante la mañana, organizaciones de izquierda y movimientos sociales se manifestaron afuera del Congreso para reclamar en contra de la Ley Bases.

Con presencia policial, los manifestantes se mantuvieron en la vereda durante el ingreso de los diputados, a quienes les reclamaron que no apoyen el proyecto oficialista. Las cuestiones vinculadas a la reforma laboral fueron las que más se escucharon.