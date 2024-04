El rezo de Caputo a las inversiones, las dudas de la recuperación en V y el nacimiento de la Pipa

El plan Caputo de estabilización de la macroeconomía se convirtió en el puntal de la relación que mantiene el Gobierno de Javier Milei con el círculo rojo, quien, sin embargo, desconfía de la recuperación en V de la actividad en el corto plazo y retrasa sus inversiones, a la espera de que los resultados del diseño ministerial se sostengan en el tiempo. El jefe del Palacio de Hacienda fue hasta la Bolsa de Comercio para convencerlos de que abandonen esa inflexibilidad e intentar llevarse algo más concreto que sólo el respaldo y los aplausos de la platea empresaria. No logró el cometido, pero se movió con soltura.

Caputo disertó en un evento organizado por la Fundación Mediterránea.

El ministro Luis Caputo les pidió a los hombres y mujeres de negocios que apuesten por la recuperación de la actividad, a partir de inversiones que muevan el amperímetro de la economía, ante la falta de dólares frescos de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la dilación de la renegociación de un nuevo programa de endeudamiento. El ajuste fiscal innegociable y el cierre a un retorno a los mercados internacionales de crédito ante una tasa de interés aún alta generó los dos momentos de aplausos del público. Sucede que la estabilidad es el modelo que busca el establishment para diseñar su modelo de negocios, aun cuando en el pos encuentro sus integrantes ratificaron su intención conservadora.

Caputo defendió su gestión frente a empresarios: "Íbamos a una hiperinflación y una crisis terminal"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“No hay cambio de expectativas, sino de hechos. Si logramos convencerlos a ustedes de que hay una oportunidad, lograremos un gran objetivo. La recuperación viene de la micro. Nosotros ordenamos la macro”, insistió Caputo, en el conversatorio que se realizó en el marco de la reunión de trabajo que organizó la Fundación Mediterránea. En la primera fila, sólo hubo tres representantes del Grupo de los Seis (G6): el anfitrión Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); y Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

La crisis de la micro y la victoria de la macro

El jefe del Palacio de Hacienda anticipó una “sorprendente” baja de la inflación núcleo en abril, descartó un atraso del tipo de cambio real y aseguró la estabilidad, a partir del equilibrio fiscal. “Estamos en un excelente momento para una recuperación rápida y convencer que la estabilidad vino para quedarse”, les dijo. La contracara, a pesar del entusiasmo por el modelo, fue la expectativa moderada de una rápida salida de la recesión: “Todavía hay caída de la actividad y vemos un par de meses más en esta situación. Entendemos el entusiasmo del ministro, pero el consumo sigue en picada”, le dijo a PERFIL uno de los referentes empresarios congregados en la Bolsa de Comercio.

Sólo tres integrantes del Grupo de los Seis asistieron al evento: Gabbi, Weiss y Pereda.

De hecho, Caputo volvió a señalar lo que Milei les dijo a los dueños de las grandes empresas en el Foro del Llao Llao: “Nosotros estabilizamos la macro. Ustedes tienen que ocuparse de la micro”. Ahí no hubo mucho consenso. El empresario industrial José Urtubey aclaró que la disonancia entre esos dos parámetros debería anularse. “Es importante que podamos trabajar, de manera conjunta, las formas de confluir el ordenamiento de la macroeconomía con la micro, porque es necesario salir de la recesión”, afirmó, en diálogo con este medio.

Una misión del FMI llegó a Buenos Aires: reuniones con el Gobierno y definiciones sobre el futuro del programa

Sucede que en la industria el clima está “caldeado”, según definió un integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA). En el cónclave en donde disertó Caputo se notó la ausencia “por compromiso familiar” (según señalaron desde su entorno) de Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad fabril, que la semana pasada se vio obligada a mostrar las tensiones que subyacen entre los industriales por la depresión de las ventas y el derrumbe de la capacidad instalada de las fábricas.

La especulación del campo, en modo Caputo

“Hay un factor especulativo en productores y cerealeras que es nato. Intentamos, con estabilidad, reducir al máximo esa especulación”, afirmó Caputo ante la platea empresaria. Fuentes chacareras, consultadas por PERFIL, lamentaron esa definición, aunque aclararon que, en la actualidad, si bien no hay desconfianza en el plan de estabilización, se mantendrá el conservadurismo en la liquidación de granos. “No vemos una devaluación en el corto plazo, pero todavía es muy temprano para que los productores se desprendan de todas sus tenencias sin medir consecuencias”, aclaró la misma fuente, en estricto off the record.

Hubo aplausos al plan de estabilización y de ajuste fiscal para contener a la inflación

El ex CEO de FIAT y presidente del Grupo Módena, Cristiano Rattazzi, afirmó que las inversiones llegarán con entusiasmo cuando se elimine el cepo cambiario, pero admitió que “el Gobierno tiene en cuenta que las reservas internacionales del Banco Central no son las necesarias para enfrentar una eventual corrida cambiaria, lo que hace que esa decisión se retrase más de la cuenta”. “No están dadas las condiciones para una corrida, pero no se puede desatender esa posibilidad”, aclaró, en diálogo con PERFIL, el empresario radicado en Uruguay.

El salario mínimo cayó más del 34% y su valor real está por debajo del nivel del 2001

El círculo rojo, además, confía en un blanqueo de capitales “con reglas claras y estable” para repatriar dólares del exterior. Aún así, los empresarios seguirán a la espera de nuevas señales para avanzar en inversiones, tanto en dólares, como en pesos. El confirmado plan Caputo les extendió las expectativas positivas, pero mantuvieron sus dudas sobre el sostenimiento social de las medidas. “Si no hay recuperación, es difícil de atravesarlo en el tiempo”, le dijo a este medio otro empresario. A la V o la U como plan antirecesión, ahora se sumó la “Pipa de Nike”, con una continuidad de la crisis antes de una reactivación moderada.

AM / ED