La hija de Elon Musk negó los dichos de su padre sobre su infancia: “No sabe cómo era yo de niña porque él no estaba allí”

La hija de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, desmintió y criticó dichos anti-trans recientes que su padre, el CEO de Tesla y propietario de X. Eligió hacerlo por Threads, el rival de su padre. La joven es transgénero y calificó una historia que Musk contó sobre ella en X como "completamente falsa"

El magnate había compartido en X que Wilson "nació gay y ligeramente autista" y agregó que cuando era pequeña le elegía la ropa y le decía que era 'fabulosa'". Ante esto, su hija de 20 años contestó en la red social de Meta que los dichos de su padre tomaban una representación estereotipada y falsa de las personas gays.

"Nunca elegí chaquetas para que él se pusiera y ciertamente no le decía que eran 'fabulosas' porque, literalmente, qué (jo**r). No usaba la palabra 'fabulosa' cuando tenía cuatro años porque, una vez más, me gustaría reiterar... tenía cuatro años", apuntó Wilson.

Añadió que Musk "no sabe cómo era yo de niña porque él simplemente no estaba allí, y en el poco tiempo que estuvo fui acosada sin descanso por mi feminidad y mi ser queer". Su descargo recibió apoyo de Grimes, ex pareja del millonario: "Estoy infinitamente orgullosa de Vivian".

Elon Musk y su cruzada contra la identidad de género

Elon Musk se alineó en los últimos años a una ideología antimigratoria, anti-DEI (por las siglas de Diversidad, Equidad e Inclusión) y antitrans en X. El pasado lunes contó en una entrevista con el médico estadounidense Jordan Peterson, que fue "engañado" para firmar los documentos médicos para la transición de Wilson, que según él ocurrió durante la pandemia de Covid-19. "Mi hijo Xavier fue asesinado por el virus woke. Por esa razón me comprometí a destruirlo", sentenció.

Musk compartió memes y posteos despectivos sobre los pronombres de género en repetidas ocasiones, incluido un tuit de diciembre de 2020, ahora eliminado, que decía: "Cuando pones el (pronombre) en tu biografía", junto a un dibujo de un soldado del siglo XVIII frotándose la cara con sangre frente a una pila de cadáveres y con una gorra que decía: "Me encanta oprimir".

Elon Musk cuestionó la identidad de género de su hija trans: "Fue asesinado por el virus woke"



Al adueñarse de Twitter, Musk, eliminó las protecciones de seguridad para las personas transgénero y el año pasado declaró que la palabra "cisgénero" (que describe a alguien cuya identidad de género coincide con el sexo que se le asignó al nacer y se usa a menudo en contextos médicos) es un "insulto".

En 2022, Wilson solicitó a un tribunal de California un cambio de nombre y género y buscó no estar relacionada con su padre "de ninguna manera".

Musk aseguró que considera que su hija está "muerta" después de su transición. En su publicación de X, Musk también dijo que Wilson "no era una chica". Ante esto Wilson escribió que está "legalmente reconocida como mujer en el estado de California y no me preocupan las opiniones de quienes están por debajo de mí". Terminó alentando al multimillonario a "tocar un poco de (jo**da) hierba".