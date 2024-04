Luego de que el presidente Javier Milei ratificara el rumbo del plan económico, tras celebrar el superávit fiscal del primer trimestre del año, la Unión Industrial Argentina (UIA) informó que la actividad económica volvió a caer y reclamó por "políticas urgentes" para reactivar el consumo tras nueve meses de contracción en este sentido.

El pedido de la entidad conducida por Daniel Funes de Rioja se dio luego de la habitual reunión quincenal de su Junta Directiva. En una nota, la central fabril señaló que "los sectores y regiones representados" por la misma "manifestaron su seria preocupación por la caída de la actividad y su impacto, principalmente en las pequeñas y medianas industrias”.

Esto, a partir de los datos del reciente Informe de Actividad Industrial, que mostró que la actividad industrial registró, en febrero, una caída interanual del 6,8%. Se trata del noveno mes consecutivo del índice en declive. En lo que va del primer bimestre del 2024, la contracción acumulada llega al 8,3%.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La UIA advirtió que “a nivel sectorial, el informe muestra que la tendencia a la baja se da en la mayoría de los rubros que componen el índice”.

“En 9 de 12 rubros cayó el nivel de producción. Y los datos preliminares de marzo anticipan un empeoramiento de la tendencia con incremento de costos y caída de la demanda”, aseguró.

En línea, los funcionarios de la entidad "señalaron la urgente necesidad" de que el Gobierno Nacional pueda "implementar políticas que permitan sostener la demanda, considerar el impacto en la industria nacional de la apertura comercial sin antes bajar impuestos, los recientes aumentos de tarifas y la pérdida de empleo”.

Las reservas netas del Banco Central ya son positivas pero no alcanzan para eliminar el cepo

Se desploma la actividad económica

Los datos de la UIA se complementan con los recientemente divulgados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que informó que la actividad de la industria PyME registró una nueva caída en marzo, esta vez del 11,9%, mientras que el balance del primer trimestre del año revela una disminución aún más pronunciada, llegando al 19,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

Estas cifras preocupantes reflejan la persistente debilidad en el sector manufacturero PyME, agravada por la fuerte recesión económica. En este marco, aumenta la preocupación en el sector, que le exige al Gobierno medidas inmediatas para evitar despidos y suspensiones, en una, mas aún, para paralización de la actividad industrial que pueda agravar aún más la situación general.

Cabe remarcar que, anteriormente, y al igual que lo hizo la UIA, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, ya había expresado su preocupación por el riesgo de desaparición de las PyMEs industriales si no se toman medidas concretas desde el Estado Nacional.

“Vemos con preocupación el futuro de las Pymes, porque no existe un plan para la industria que nos permita pensar que la famosa recuperación en 'V' que prometió el Gobierno Nacional incluirá a las fábricas. Durante los últimos meses, hemos visto aumentar los costos de producción, lo que generó una reducción al mínimo de la rentabilidad, con altas posibilidades de pérdidas. Pero lo que viene no es alentador, ya que los incrementos en la energía eléctrica, en el gas y en todos los insumos difundidos serán letales, si no hay una promoción para el sector”, afirmó el dirigente.

La economía argentina cae por cuarto mes consecutivo en febrero

La UIA apoya las reformas laborales de Milei

Aunque las declaraciones de la Unión Industrial Argentina se dieron a conocer horas después de que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, recibiera en la sede de la cartera a los máximos representantes de la central fabril, en una reunión que "sirvió para exponer los principales objetivos que posee el gobierno del presidente Milei en materia laboral", tal y como reveló un comunicado.

Cabe recordar, en este sentido, que la UIA se presentó en enero en la Justicia, en calidad de "amicus curiae", para apoyar las reformas laborales del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, suspendidas por los amparos presentados por la CGT y la CTA, y que fueron incluidas en la reversión de la Ley de Bases, que se debatirá en breve en el Congreso.

Según detallaron, expusieron ante la Corte Suprema "con la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación laboral, ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias".

"Las reformas planteadas configuran el camino correcto hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles", sostuvo la entidad.

rs / lr