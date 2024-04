La salida de la Daniel Funes de Rioja de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) inició, en la formalidad, un camino de retirada del abogado laboralista del mundo de la gremial empresaria que la burguesía local utiliza para el lobby de sus negocios. En los hechos, la nueva etapa también esconde reproches y devoluciones por la actitud que la Unión Industrial Argentina (UIA) tomó frente a las medidas del Gobierno nacional, que generaron recesión, despidos y una apertura importadora que promete llevar a la quiebra a varias fábricas.

Según pudo saber PERFIL, la caída en desgracia de Funes de Rioja respondió a una ruptura entre los intereses de las fábricas que sufren el impacto de la recesión y la abrupta debacle del mercado interno, y las empresas que se alinearon con el plan de ajuste y licuadora del ministro Luis Caputo. La apertura de las importaciones, con beneficios para la producción extranjera, hizo estallar en cólera a las alimenticias, debido al impacto más social que real de la medida, ya que el esquema de comercio exterior aún es una incógnita. “Nos hicieron quedar como los malos de la película, ante los supermercados que tenían sus galpones llenos de stock y ponían el precio que querían”, se quejó una fuente del sector de Alimentos y Bebidas.

Los cambios en la poderosa COPAL serían una antesala de la tensión que se apoderará de la UIA en las próximas reuniones. Sucede que la caída del 40%, promedio, en las ventas que verificaron los industriales generó una “impactante” ola de despidos en las fábricas. “La gente la va a pasar muy mal en los próximos meses”, le confesó a PERFIL un empresario, que juró vivir “angustiado” por las desvinculaciones. Este escenario sucede en la actualidad, pero los números estadísticos lo reflejarán recién dentro de unos meses. Ese combo podría estallar en la central fabril en el corto tiempo, auguraron los más críticos a la conducción actual.

El fin de un reinado de 16 años de Funes de Rioja

Carla Martín Bonito, quien previamente ocupaba el cargo de directora ejecutiva, fue electa como presidente para liderar la entidad que reúne al sector de Alimentos y Bebidas. Con su llegada, dejó atrás 16 años de reinado de Funes de Rioja. “Esta transición en la presidencia forma parte del proceso natural que surge del estrecho trabajo en conjunto que hemos mantenido con Carla durante los últimos 13 años. Me despido con plena confianza en el futuro de nuestra entidad”, sostuvo el aún titular de la UIA.

Justamente, esa doble función fue uno de los argumentos que utilizaron los encargados de darle salida al histórico jefe de la COPAL. Sin embargo, Funes de Rioja asumió la Presidencia en la UIA con el doble comando, avalado por las grandes empresas que lo llevaron a la cima. Hoy, algunas de ellas le dieron la espalda, según pudo saber este medio. “Arcor fue la encargada de avisarle a Daniel (Funes de Rioja) de una decisión conjunta. Él quería seguir un período más, pero no lo dejaron. Algunos creen que había una rencilla sin resolver en esa relación. Aunque en la intempestiva movida también jugó fuerte Coca Cola”, confesó uno de los integrantes de la nueva mesa de conducción de la coordinadora.

A Funes de Rioja le queda casi un año de conducción en la UIA, aunque algunos ya lo mencionan, sin disimulos, como “pato rengo”. “No puede ser reelegido, perdió el apoyo de las grandes empresas que lo habían llevado a la Presidencia de la UIA y, encima, ahora no tiene la espalda de la COPAL. Su poder está muy cuestionado y no podrá ejercer ninguna presión real para defender los intereses de la industria, en un contexto tan delicado. Como si lo hubieran usado y ahora lo quieren descartar”, conjeturó, crudamente, un líder industrial.

Carla Martin Bonito asumió como presidenta de la COPAL.

Bonito conducción: el fortalecimiento del ala técnica

“Es un honor y un privilegio asumir el liderazgo de COPAL, habiendo transitado un camino de constante crecimiento dentro de esta entidad que nuclea a 34 cámaras sectoriales abarcando un universo de más de 14.500 empresas de nuestro país. Desde ya mi gestión buscará fortalecer y capitalizar todo el sustento técnico que hemos desarrollado, para que la industria de alimentos y bebidas siga creciendo y expandiendo su potencial para maximizar su indiscutible aporte al bienestar económico y social de la Argentina”, sostuvo Martin Bonito, según un comunicado de prensa de la COPAL.

La entidad, que reúne a 34 cámaras sectoriales asociadas de la industria de alimentos y bebidas y representa el 28% del PBI industrial, está en alerta por las casi 380.000 personas que emplea el sector. Luego del recambio de autoridades, aclaró, en su comunicado, que “esta elección de autoridades se da en un contexto de diálogo y entendimiento que siempre ha caracterizado a la entidad, y que tiene como objetivo conquistar y liderar los espacios de discusión y acción de la política productiva para la industria”. Para algunos conocedores de las relaciones internas, ese párrafo buscó “esconder” las diferencias y tensiones que concluyeron con el desplazamiento de Funes de Rioja.

“Reafirmo la gran capacidad de trabajo conjunto y de conciliar ante la diferencia de intereses. Se trata de ser creativos y contar siempre con alternativas de política productiva para concretar los objetivos que nos propongamos. En esta nueva etapa invito a todos los sectores a unirse en un esfuerzo común a avanzar hacia un futuro que potencie el desarrollo y crecimiento de la industria de alimentos y bebidas de nuestro país y beneficie a todas las comunidades involucradas”, enfatizó Martín Bonito.

