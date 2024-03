Daniel Funes de Rioja: "La reforma laboral busca que tengan derechos los que no los tienen"

El empresario industrial contó como vivió el sector productivo la ExpoAgro: "La presión tributaria y la burocracia han llevado a las empresas a luchar más por la supervivencia que por la formalidad", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, reconoció que hay una brecha sustancial que separa a Argentina de los países industrializados.

Daniel Funes de Rioja es abogado laboral, empresario, preside la Unión Industrial Argentina (UIA) y luego de una presencia continua en la identidad desde 1967, representó a la institución internacionalmente ante la Organización Internacional del Trabajo, y además ejerce la presidencia a nivel nacional de la FIPA y de la COPAL desde el año 2009. Además, frente a la convocatoria presidencial de un pacto, el próximo 25 de mayo, la UIA manifestó la necesidad de un diálogo institucional y los consensos para garantizar la previsibilidad y certidumbre sobre el futuro.

Estuve las últimas dos semanas en Brasil, y la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP, por sus siglas en portigues), algo así como la UIA brasileña, transmitía la curiosidad y el deseo de que le vaya bien a un presidente como Milei y, al mismo tiempo, la ansiedad de ver cómo se mueve un presidente con la intensidad que él lo hace. Entiendo que en la UIA pasa lo mismo: el deseo de que le vaya bien pero la preocupación por los modos, ¿es así?

La transición al nuevo gobierno después del 2023 estaba claro que iban a ser momentos muy complejos porque veníamos de meses muy difíciles, especialmente en la industria con todo el tema de importación de insumos. Incluso eso todavía no está solucionado porque hay dificultades económicas, sobre todo en materia de divisas.

Evidentemente, hay un estilo nuevo que nos genera expectativa de que podamos encontrar soluciones macro y microeconómicas para poner a la Argentina en el camino de la inversión, productividad, crecimiento y competitividad. Esto viene de décadas pero estamos en un punto crucial, por tanto, se genera ansiedad y búsqueda de diálogos.

Y cuando se habla de consenso y políticas de estado no se está hablando de promiscuidad, sino que se está reconociendo las diferencias entre las distintas corrientes políticas y entre las necesidades productivas según la dimensión de empresas (si es Pyme o no, si es exportadora o mercado interno, si es regional o local, etc),

Nosotros, desde el Libro Blanco de la UIA presentado hace dos años, presentamos propuestas de políticas estatales para un federalismo con integración nacional e inclusión productiva (las Pymes) y social (nuestros trabajadores).

Estamos ante un panorama contractivo, que no es nuevo ya que los últimos siete indicadores del Monitor de Desarrollo de Desenvolvimiento Industrial marcan determinadas grados de contracción que se han profundizado en el marco de la crisis de las importaciones y en las medidas que implican la retracción del gasto público, entre otras cosas.

Si la Argentina quiere una perspectiva necesita previsibilidad y esto exige certidumbre, confianza y concertación. En ese sentido, estamos teniendo reuniones con embajadores e inversores. Y para esto se necesita confianza de las dos partes y esto se produce cuando hay espacios de concertación.

Un ejemplo de esto es que fui invitado por ExpoAgro a la cena previa a la inauguración y siempre tienen la gentileza de poner al presidente de la UIA en la mesa principal, en la cual estaban cuatro puntos cardinales de la política: Axel Kicillof, Rogelio Frigerio, Maxi Pullaro y Martín Llaryora. Estuvimos hablando por tres horas y uno ve que cuando empieza a haber diálogo, crece la expectativa de salir de donde estamos.

El presidente Javier Milei en Expoagro

Y estamos justamente en el marco del empleo industrial formal totalmente estancados, y si tomamos el aumento de la tasa demográfica estamos claramente para atrás. Ni que hablar de la informalidad que ha crecido exponencialmente. Entonces, esa búsqueda de consenso para política de estado de mediano y largo plazo es fundamental.

Es muy importante, en la situación actual de nuestro país, con el desafío que tiene y con el cambio cultural e institucional, que ha tenido que flotar en la informalidad. Porque la presión tributaria y la burocracia, la carga de papeleo y autorizaciones de la superposición entre Nación, provincia y municipios, ha llevado a las micro y pequeñas empresas a luchar más por la supervivencia que por la formalidad y nosotros necesitamos una economía formal.

Desde el punto de vista productivo, y esto uno lo ve en ExpoAgro o cuando vas al interior, hay ganas de transformar el país, de hacerlo crecer, que no se nos vayan los jóvenes y que haya transparencia y eficiencia del Estado, no de subvención del Estado, y obviamente un rol primordial del sector privado como motor de crecimiento.

El poder del diálogo que busca transformar

En la mesa de la ExpoAgro había un gobernador del kirchnerismo (Kicillof), uno del PRO (Frigerio), un radical (Pullaro) y uno del peronismo independiente cordobés (Llaryora). Las diferencias entre estos mandatarios son pequeñas pero representan cuatro puntos diferentes del arco político argentino. Incluso la propia Cristina dijo que se precisaba una reforma laboral. ¿Si Milei hubiera estado sentado en esa misma mesa, existiría la misma concordia que notaste entre esos gobernadores?

Te hablé de los cuatro puntos cardinales, pero hay que encontrar un terreno común que nos permita ser Nación y no solo país. Pese a que hay varios sectores de la sociedad y la economía no están en su mejor momento, pensamos que hay un futuro posible y que la reforma laboral busca que tengan derechos los que no los tienen.

Creo profundamente en la imperiosa necesidad de promover el diálogo y construir soluciones concretas para abordar la actual coyuntura del país. Desde el Grupo de los Seis, hemos venido impulsando la búsqueda de consensos, incluso convocando a personalidades como Felipe González, quien compartió su experiencia en la Moncloa.

Mi compromiso con la idea de encontrar un camino común, que no implica un pensamiento único, sino más bien la convergencia en la divergencia, ha sido una constante en mi carrera, destacándose desde 2007 en mis reflexiones sobre cómo lograr consensos en Argentina.

Esta convicción se basa en la firme creencia de que la previsibilidad y la credibilidad son fundamentales para atraer inversiones y financiamiento, ya sea para proyectos de obra pública o para impulsar las inversiones necesarias. Al analizar las cifras del G-20 en cuanto a tecnología industrial, se hace evidente la brecha sustancial que separa a Argentina de los países industrializados. Superar este desafío requiere no solo un salto tecnológico significativo, sino también la creación de un entorno propicio que genere confianza.

En este contexto, destaco el papel crucial que desempeña la iniciativa privada. Observo un cambio de conciencia, tanto en los medios como en las aplicaciones privadas, que se ha filtrado hacia el interior del país. Existe un espíritu emprendedor y un orgullo palpable por los logros alcanzados en la industria de la maquinaria agrícola, y creo que este impulso puede extenderse a otros sectores. Más que un espacio, veo una necesidad apremiante de abordar estos desafíos de manera coordinada y efectiva.

