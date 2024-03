El gobernador Martín Llaryora se encuentra en la ciudad de San Nicolás para participar de la ExpoAgro, la muestra agroindustrial donde se reúnen compradores, vendedores, entidades financieras y se realizan rondas de negocios. En una entrevista con el programa radial La Mañana de CNN, se refirió al plan económico de Javier Milei: "A la motosierra y la licuadora le falta un plan productivo, no alcanza", lanzó.

Llaryora remarcó que lo importante es llegar a mayo "con un montón de normativas adecuadas". Y puntualizó que la voluntad de Córdoba es el diálogo y el respeto institucional: "Cuenten con nosotros para ayudar a sacar a la Argentina adelante".

En esa línea, estableció que muchos de los puntos expuestos en dicho pacto por el Presidente de la Nación, Javier Milei, son debates que ya fueron superados en su provincia. Y sentenció: "Firmar el Pacto de Mayo en Córdoba es relativamente fácil". Y se mostró a favor de la convocatoria pautada para el viernes con los gobernadores.

Por otro lado, Llaryora se diferenció de la postura del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Cuando hablan de extorsiones no me siento representado, para poner trabas no cuenten conmigo".

Ley Ómnibus y Expoagro

Además, el gobernador cordobés abogó por una modificación en la Ley Ómnibus y adelantó: "Si van a presentar lo mismo: ¿por qué los legisladores votarían distinto?".

Por último calificó a ExpoAgro como la exposición del agronegocio más importante de la Argentina y desde donde hay una fuerte participación cordobesa. "El tema central nuestro fue la oposición a los derechos de exportación", añadió. Y adelantó que firmará un acuerdo con el Banco de Córdoba.

