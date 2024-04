Contradicciones discursivas

Todos hemos visto el cortometraje en donde Karina Milei nos explica que cuando el Presidente era arquero cuanto más lo insultaba la hinchada rival, él más se agrandaba. Y pareciera que ese es su primer impulso, redoblar la apuesta. Sin embargo, estamos viendo que esa metodología parece servirle para mantener la expectativa de sus votantes pero no le sirve para gobernar.

Desde el marketing pareciera que el Gobierno nunca da marcha atrás, y es fiel a su propio credo ideológico libertario y sin embargo en lo económico mezcla ajuste con heterodoxia vía control de cambio, y en lo político debió recortar la ley Bases, obligó a retrotraer precios a las prepagas, está intentando reconciliarse con Lula luego de insultarlo, pasó de tratar a los universitarios de zurdos a reconocer lo genuino de su reclamo.

El formato discursivo casta/anticasta que tiene el Gobierno hasta ahora le ha dado flexibilidad para explicar lo inexplicable para ponerse en un lado o en otro. Pero puede quedar atrapado en sus propias contradicciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La semana que pasó es una clara muestra de que algo está fallando. La Argentina es una sociedad polarizada que, en ciertos pocos momentos, en función del diálogo y la búsqueda de unidad nacional, logró que polarizaciones que están en su seno se aplaquen pero no desaparezcan. Centrismo vs. federalismo, peronismo/antiperonismo, kirchnerismo/antikirchnerismo, Estado presente vs. Estado ausente. Democracia vs. autoritarismo, conservadores vs. progresistas, abortistas vs. antiabortistas son polarizaciones que se encienden o apagan de acuerdo a las circunstancias, pero están presentes. Cada una de ellas cobra más o menos fuerza dependiendo de la situación. Durante las elecciones presidenciales 2023 la polarización peronismo antiperonismo se expresó plenamente, pero la victoria de Milei en segunda vuelta pareció cambiar el eje de la discusión ya que se trataba de terminar con la casta.

El problema dejó entonces de ser un sector de la política para ser toda la política. Desde su asuncion Milei ha planteado como contradicción principal la casta vs. la gente de bien con un gobierno garante de defender la libertad, la propiedad y la vida. Planteado lo discursivo de ese modo, tiene la virtud de la flexibilidad, de acuerdo a las circunstancias, la casta puede ser cualquiera y lo mismo sucede con la gente de bien.

Así, un empresario puede ser un día héroe y al otro día casta, lo mismo vale para un político, un sindicalista, un funcionario, un periodista. Todos son blancos móviles, esa estructura discursiva le permite al Gobierno adaptarse a las circunstancias sin sonrojarse.

El lunes el Presidente dijo que “la era del supuesto Estado presente ha terminado”, contradictoriamente, la opinión pública decodifica lo sucedido con las prepagas con que hay un Estado presente que busca evitar que unos empresarios ataquen a la clase media. Lo mismo sucedió ante la enorme marcha estudiantil en defensa de la universidad pública.

Ese mismo lunes dijo que el ajuste solo estaba cayendo “sobre aquellos que fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado”. Pero el miércoles aseguró que garantizará el funcionamiento de las universidades, así pasaron de casta a gente de bien. ¿De dónde saldrá el dinero que antes no estaba?, ¿a quién ajustará ahora? Las contradicciones discursivas funcionan en tanto las expectativas se mantengan y las promesas se cumplan. ¿Estaremos a mitad de camino de ello tal como declamó en su cadena nacional? ¿O la economía terminará más cerca de una L que de una V?

*Consultor y analista político.