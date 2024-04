Milei - Milei: la foto inicial del 'Mapa del Estado' publicado por el Gobierno no incluyó a Villarruel

"Milei - Milei y más abajo Posse", suena como parte de un equipo de fútbol, aunque en rigor es el orden de la foto de apertura que publicó en su 'Mapa del Estado' la web de Presidencia. En algunas reparticiones que faltan nombramientos, incluso hay algún funcionario ya renunciado, pero los detalles que llamaron la atención fueron el plano de igualdad en que se apoyan las fotos del Presidente y su hermana Karina, y que no aparezca la vicepresidenta Victoria Villarruel ni siquiera a un costado

Cuando se produjo el aumento a mano alzada de las dietas en el Senado, llevándolas a un bruto por encima de los 7 millones de pesos, la propia Villarruel había enfatizado, para desligarse de esa criticada medida "de casta" que chocaba con las penurias del ajuste y el "no hay plata", que ella no podía hacer nada para frenar esa decisión del Cuerpo "y además ni siquiera iba a cobrarlo, porque no pertenece al Senado, sino que cobra como parte del Poder Ejecutivo". “¿En qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar y que salgan los trolls propios y ajenos a pegarme?”, se preguntaba Villarruel en las declaraciones que seguían a ese escándalo de las dietas millonarias. Y aquellas afirmaciones de "no pertenezco al Senado" chocan entonces con el Mapa del Estado libertario, que no la ubicó a su vice tampoco en el Ejecutivo, ni siquiera de manera formal.

Rango ministerial

Hace unos días semana, en una medida que coincidió con los aumentos del Senado y le valió también críticas al Gobierno, Karina Milei desde la Secretaría General de Presidencia y otros funcionarios fueron ascendidos a rango ministerial, con mejoras en sus sueldo. Y en la foto del mapa, dado que la Secretaría General depende del Presidente, se la sitúa por encima de Posse. Para encontrar una mención a Villarruel se debe seguir con los clicks, pasar por "organismos descentralizados" y llegar hasta el PDF de "Estructura Orgánica", que es un listado general con decenas de nombres y todas las áreas del Ejecutivo.

Luego de Posse aparecen los ministros, en una secuencia del orden alfabético de cada una de sus carteras:

El mapa K

Durante la gestión kirchnerista, en la publicación del Mapa del Estado que había seguido al ascenso de Alberto Fernández a fines de 2019, aparecían luego del mandatario Cristina Kirchner como vicepresidenta, mientras que en el tercer lugar quedaba Santiago Cafiero como Jefe de Gabinete de Ministros:

En aquella publicación todos lucían sonrientes, con el entonces presidente algo más grande. Esta vez, en cambio, en la foto inicial del Mapa libertario Milei y su hermana aparecen con gesto serio, y en las fotos de los ministros, la única a la que se ve sonreír es la titular de Seguridad Patricia Bullrich. Los retoques, cuidando la estética, si con generales.

HB