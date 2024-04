La Feria de Libro abrió sus puertas entre críticas a Milei y anuncios de Jorge Macri

La inauguración de la 48° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrolló en un marco de tensiones y cuestionamientos al Gobierno nacional, con críticas explícitas de varios referentes de la cultura hacia Javier Milei. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. trató de correrse de los avatares de la política, y anunció una serie de medidas que fortalecen la identidad cultural y educativa de la Ciudad de Buenos Aires.

A pocos días de la masiva movilización de la comunidad educativa en defensa de las universidades públicas, se inauguró una nueva edición de la esperada Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento que año tras año convoca a lectores, artistas, editores, libreros, estudiantes, docentes, familias y personalidades destacadas de la escena cultural local e internacional.

El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, brindó un discurso con críticas al oficialismo en primer lugar por la ausencia de un stand oficial en el evento, una circunstancia inédita. "No registra la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente, sin un stand, en este evento", expresó el titular de la Fundación El Libro.

"La excusa de que la participación del Estado nacional en la Feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira", continuó Vaccaro.

"Después de una ardua negociación en la cual accedimos a todos sus requerimientos, el Banco Nación decidió retirar después de muchos años su sponsoreo de la feria, dejando trascender que la orden 'vino de arriba'", agregó Vaccaro mientras se oía una ola de abucheos del público contra el Gobierno.

A propósito de Milei, Vaccaro señaló que “el Presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra Feria, no se sonroja y pide participar en este espacio el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural".

"Estamos ante un ataque despiadado a todas las expresiones culturales, sin justificación económica, pero respaldado por un sesgo ideológico alarmante", cuestionó Vaccaro, señalando que "con este cuadro, la Feria es un faro cultural en medio de la oscuridad y concurrir este año representa un acto de rebeldía y de resistencia”.

A su turno, la reconocida escritora Liliana Heker también estuvo presente en el evento y compartió su discurso inaugural con el mismo tono crítico hacia las políticas libertarias por los despidos masivos y la desfinanciación progresiva de áreas vinculadas con la cultura, la educación, la ciencia y la salud, sin olvidar el conflicto latente con las universidades nacionales.

Interrumpida con aplausos en numerosas ocasiones, la autora de "El fin de la historia" y "Zona de clivaje" comenzó su exposición contando que antes de escribir su discurso se preguntó si tenía sentido "celebrar una nueva edición de la feria del libro en un país donde día a día crece la pobreza y la indigencia, donde en los últimos meses hubo millares de despidos sin fundamentos, donde la educación y la salud pública están en emergencia, la obra pública fue cancelada y las universidades están desfinanciadas al punto de correr el riesgo de cerrar sus puertas".

Liliana Heker en la edición 48º de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Asimismo, sostuvo que "la investigación científica y tecnológica y el ejercicio de la ciencia y la tecnología están siendo devastados, toda institución o medio que favorece el desarrollo y la difusión de la cultura ha sido desvirtuado o borrado, se entregan las riquezas naturales y el Estado aparece ausente aún en caso de epidemia".

"Confieso que más de una vez una noticia de último momento hizo tambalear este texto mío aún antes de que empezara a darle forma y sin embargo acá estoy, celebrando, como hace medio siglo en mi primera feria, el estar rodeada de libros y de una concurrencia que sospecho en buena medida viene acá porque está buscando algo preciso o difuso que espera encontrar en un libro", expresó Heker.

"El libro tiene una significación muy especial en estos momentos por la inagotable diversidad de posibilidades que implica y por ser el exponente de una amplísimo registro del conocimiento y del arte me parece atinado instalarlo como un justo representante de toldo lo que hoy es atacado en el campo de la cultura. Reivindicarlo entonces se me hace una cuestión imperiosa y no como autora, aunque la escritura sea el trabajo que amo", agregó.

Jorge Macri anunció apoyo a bibliotecas

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó también este jueves de la inauguración de la 48° edición de la Feria Internacional del Libro en La Rural, y en su discurso anunció una serie de medidas que fortalecen la identidad cultural y educativa de la Ciudad.

"Vamos a extender el Pase Cultural y a duplicar la cantidad de bibliotecas donde se brinda apoyo escolar, ampliando los horarios de atención y los recursos que dan este importante servicio a los alumnos y estudiantes", explicó Macri.

En esta línea, el alcalde porteño indicó: "Buenos Aires es epicentro de la literatura en el mundo y una de las ciudades con la mayor cantidad de librerías".

"La cultura", continuó el referente del PRO, "es de los porteños y su construcción no depende sólo de un Gobierno, sino que necesita de ambos sectores, el público y el privado".

Jorge Macri en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Según un comunicado difundido este jueves, el Gobierno porteño tiene planeado lanzar el programa "Buenos Aires Ciudad de los Libros" para reforzar el patrimonio de la red de bibliotecas públicas, incorporando más de 10 mil volúmenes.

A su vez, desde la Ciudad van a disponer que se duplique la cantidad de bibliotecas donde se brinda apoyo escolar. También se ampliarán los horarios de atención y los recursos a los alumnos y estudiantes.

En tanto, se creará el mapa georeferenciado de todas las bibliotecas y librerías porteñas para facilitar el acceso a estos espacios.

Macri dijo también que se pondrá en funcionamiento un sistema de envío de libros a domicilio para personas mayores de 65 años o con movilidad reducida mediante el programa "derecho a la lectura".

Asimismo, se reforzará el Plan de Lectura Escolar, "para garantizar que los alumnos terminen la primaria leyendo y comprendiendo los textos". Además, está previsto el lanzamiento del programa BA Cash Rebate para fomentar el desarrollo de las producciones audiovisuales internacionales en la Ciudad.

Con cada largometraje o serie que se filme, la jefatura de Gobierno porteña tiene pensado impulsar la generación de empleo directo e indirecto y promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como set de filmación de nivel internacional y punto de interés turístico.

