La muerte de César Luis Menotti marca el fin de una época en el viejo y querido fútbol argentino, cómo solía llamarlo. Ya no tendremos al hombre que mejor pensó y mejor definió todos los aspectos de este deporte, como juego, como negocio y como pasión de los argentinos y los hinchas de todo el mundo.

Menotti siempre le imprimió a sus equipos una identidad bien definida, que tiene que ver con el buen juego, el tratar bien a la pelota, respetar al rival y brindar un buen espectáculo. Así se llega al triunfo y a los títulos. Sin renunciar a su idea, ni buscar atajos. Pero así como fue un gran jugador y mejor técnico, supo defender sus ideas y plantear su pensamiento, sobre el futbol y sobre la vida, con claridad en sus libros, sus artículos periodísticos y en miles de entrevistas.

Con esta claridad de pensamiento fue que llegó a ser campeón del Mundo como entrenador en 1978 y 1979, como Director de Selecciones en 2022, una triple corona que será difícil que pueda repetirse.

Como toda selección de frases, esta que presentamos es incompleta y sesgada por el gusto del autor, pero alcanza para entender el pensamiento y el sentir de un hombre de fútbol que nos dejó a los 85 años.

"La mejor estrategia para defenderse es teniendo la pelota".

“El fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina. Ahora si la política lo saca del fútbol, será todavía más generosa”

"Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y universidades del Mercosur, para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Viene primero Chilavert, después el mono y después el ser humano".

“El 90% de los jugadores actuales no sabe jugar al fútbol entendiendo por tal un juego colectivo.”

"Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la Selección argentina. Cuando no lo pudieron manejar en la FIFA lo 'asesinaron'"

“El gol debe ser un pase a la red.”

Sobre la última juntada con el plantel despues de ganar el Mundial de 1978: “No había emoción ni angustia ni llanto... pero claro; adentro, bien adentro sentíamos una felicidad eterna. Le habíamos hecho el mejor homenaje al viejo y querido fútbol argentino.”

“Antonio Sastre fue el mejor jugador que vi en mi vida. Era capaz de actuar en todos los puestos de un equipo. Pero no de relleno o emergencia. La rompía en cualquier lugar de la cancha”.

“Javier Milei es un espanto y una irrespetuosidad cultural a la política. Jamás he visto algo semejante a este mamarracho que me toca ver hoy en Argentina, que es mi patria. Cuando se parte del agravio y la falta de respeto, yo no lo soporto".

"Tu obligación no es ser campeón del mundo, tu obligación es saber cuál es la idea (de juego)."

"El fútbol es orden y aventura, no entregarse cobardemente a lo que propone el medio".

“Se puede dejar de correr, o dejar de entrar en juego durante largos minutos; lo único que no se puede dejar de hacer es de pensar.”

“Yo no me casaría con un homosexual, pero me dejaría operar del corazón por un homosexual."

¿Fuertes los alemanes?', le respomdió Menotti a René Houseman- “No diga bobadas. Si a cualquiera de esos rubios lo llevamos a la casa donde usted creció, a los tres días lo sacan en camilla. Fuerte es usted que sobrevivió a toda esa pobreza y juega al fútbol diez mil veces mejor que estos tipos".

“Hay una confusión de los entrenadores denominados ‘trabajadores’. ¿Qué significa trabajar para un técnico? ¿Estar dos horas en la cancha con un silbato dirigiendo el entrenamiento? Para mí los jugadores trabajan mejor o peor, no más o menos. El exceso de repeticiones, como pasa en la música, hace que los futbolistas terminen por confundirse y no entender el entrenamiento. Me sorprenden esos técnicos que llenan cuadernos de notas durante los partidos. Pagaría millones por leerlos. ¿Qué anotarán? La hora del dentista de la hija, qué programa de televisión deben ver durante la semana…. ¿Qué sé yo? No lo entiendo, la verdad.”

“Mi sueño era hacer un equipo querible, como la orquesta de Osvaldo Pugliese"

“Cuando empecé en Rosario Central teníamos prohibido gritar un gol de penal, porque un gol de penal lo hace cualquiera.”

“En todos los lugares hay dos clases de concurrentes. Está el espectador, el que va a un ballet, se viste de gala y mira el teatro y todo. Y está el público de ballet, que es el que sabe; en el fútbol pasa lo mismo. Hay público que va a ver jugar el fútbol, y hay espectadores que son los que van al espectáculo. Hay quienes solo van a ver a las chicas desnudas bailando, y comen sandwich, ése no es el público de fútbol. El público del fútbol es el que sabe de fútbol, a ese no le importan las chicas desnudas, sino que se juegue bien. En los últimos años estamos perdiendo ese tipo de público, que ya se está retirando de las canchas, porque no hay seguridad, porque los jugadores se cambian, porque no hay equipos que se sostengan, entonces el público se aburre.”

“Cuando yo jugaba, si dabas un mal pase, te miraban mal. La segunda vez ya te puteaban. Ahora das mal un pase y te aplauden”.

“El 98 por ciento de los periodistas no entiende de fútbol. Pero no tienen por qué entender. Basta con que se sientan público. Ni gente como nosotros que hace 40 años que trata de buscarle un razonamiento logra entenderlo. Acá lo que se rechaza es esa autoridad para decir: ´Si yo hubiese estado ahí, hubiera puesto a fulano´. Eso es una irrespetuosidad que no le corresponde al periodismo.”

“El juego en sí, el juego es apasionante; tiene un profundo sentido colectivo, lo juegan los chiquitos, los gorditos, los altos, los flacos, no importa tanto el físico; y además tiene una sabiduría sobre la mente que pena hasta la intencionalidad; no hace falta que uno cometa una infracción, con el solo hecho de tener la intención estás sancionado. Después, las dimensiones del campo, se juega con los pies, es bastante creativo. Para mí, lo más lindo del fútbol es la pelota, que es tan sabia, y después las dimensiones del campo, que sigue teniendo 7 mil metros cuadrados, es muy difícil controlarlo todo solamente con 10 jugadores. Por eso siempre hay jugadas para los creativos.”

“Después del fútbol, lo que más siento, lo que me gusta y lo que más disfruto es la música”.

"Que Mbappé venga a jugar a Chacarita.Que vaya a San Martín a jugar algún partido. Nosotros hemos invadido los grandes tesoros del fútbol de Europa, Argentina siempre tuvo grandes jugadores, más que Brasil".

"Conocí a los grandes cuatro reyes del fútbol, y solo me faltaba conocer a Messi. Él se mostró enseguida muy afectivo con todos, incluso conmigo, que no me conocía. Saludó uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los médicos, al personal de seguridad, a los empleados de limpieza. Eso habla mucho de su don de gente. Juega igual que el pibe de barrio. Siento que lo veo en las canchitas del Parque Independencia. Lo veo ahí, es increíble”.

“No hubo ninguno como Pelé; fue el más grande de todos”

Una vez, jugando en Central, pateé al arco desde cuarenta metros y un compañero me dijo ‘no seas ordinario’. Eso se me quedó grabado”.

“Vamos a analizar al plantel y los jugadores que no estén en nuestra consideración, podrán ser felices en otros lados”.

A mí me hace feliz el fútbol femenino. Yo vi jugar a las mujeres al fútbol y muy bien. Tenían 10 años, en el año 1968, en Estados Unidos. Había más mujeres que hombres. Me quedé sorprendido, porque con esta formación machista que tenemos los de esa época decíamos «y esta piba adónde va?».¡ Y jugaban bien!.

Yo fui entrenador de básquet del equipo femenino de la Unión Americana de Rosario, antes de ser técnico de fútbol. Tenía 19 años y las chicas 15 y 16. Jamás en mi vida se me hubiese ocurrido pensar en no estar desde el amor y el respeto al lado de una mujer. Pero evidentemente hacía falta este reconocimiento hacia la mujer y todo este movimiento (feminista).

"Yo sería muy feliz en una cancha, pero se tienen que apurar, eh...".

“Angel Di María está a la altura de Kempes, Maradona y Messi”

No puedo entrar en una cancha sin sentir la emoción del juego”.

Una vez jugué un amistoso contra Alfredo Di Stefano. Jugó como si fuera la final del Mundial. Ahí entendí por qué era tan grande”.

“Scaloni ha logrado en primer lugar algo que es fundamental, volvió a sentirse la representación. El futbolista siente que está representando al fútbol argentino, que es lo que había que hacer, fortificar la relación del pueblo y la gente con la AFA. Deberíamos hacerlo en la competencia argentina, pero esto se había perdido; ahora la gente está feliz, el equipo ha encontrado un respaldo de seriedad en la conducción”.

"Para saber entrar, hay que saber salir".

"Cuando la gente grita 'Ole'al tercer pase, está mendigando más fútbol".