Ezequiel Martínez sobre la Feria del Libro: "Se dice que es de las más politizadas del mundo"

Ezequiel Martínez expresó su deseo de que la Feria del Libro actúe como espacio de defensa educativa y cultural y reflexionó sobre su conexión con la manifestación universitaria de este martes. Además, anticipó posibles puntos de debate, destacando la pluralidad y el papel social que cumple el evento. “Todos los días de la feria van a estar marcados por lo político”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ezequiel Martínez es periodista, gestor cultural, editor y director de la Feria del Libro. Fue director general de Cultura de la Biblioteca Nacional, prosecretario de redacción de la sección Cultura de la Revista Ñ y colaborador del Diario Perfil, además de otros diarios. Es hijo de Tomás Eloy Martínez, y desde el año 2010 preside la Fundación de la Feria del Libro, uno de los eventos culturales más importantes del país

Este martes comenzó la parte profesional de la Feria del Libro.

Arrancamos con las jornadas profesionales que se extienden hasta mañana. Si bien la Feria ya está abierta, los expositores ya están con sus libros y funcionando, digamos, no está todavía abierta al público. Son tres días muy intensos donde están todos los profesionales del sector, editores, agentes literarios, traductores y libreros, en fin.

Es un momento también muy importante para la industria, porque es donde quizás se compran derechos de libros. Hay muchas capacitaciones, intercambios de experiencias, de ideas de todas partes del mundo. La verdad es que la Feria ya empieza a tomar color estos días.

El libro: entre el saber, el lujo y el desuso

Me parece que la Feria va a ser la continuación de lo que fue ayer la marcha, viste que la mayoría de la gente fue con un libro como estandarte. ¿No crees que la manifestación de ayer, que fue la mayor que haya habido en defensa de la educación pública, coincidiendo con el comienzo de la Feria, puede llegar a generar alguna conexión, y cuando llegue Milei el último día se arme lío? ¿Podría la Feria convertirse también en un espacio en defensa de la cultura y la educación?

Sí, bueno, ojalá, ¿no? Me gusta esta idea que estás transmitiendo. Nosotros nos sumamos, como Fundación El Libro, a esta campaña por la defensa de la educación pública. Hicimos unos posteos en nuestras redes de levantar un libro, todos los expositores, la gente que estaba aquí en la feria en un momento, a las cuatro de la tarde, como acompañando esa marcha en defensa de la educación, y también la educación es del libro también, porque nos educamos con los libros desde hace tantos décadas, siglos.

Creo que la Feria del Libro es efectivamente un bastión de la defensa de la cultura, del libro y de la educación. También de la formación como ciudadanos, porque uno se forma también a través de los libros, con todo lo que eso involucra.

La gente nunca nos ha decepcionado, siempre nos ha acompañado. Tenemos cada año nuevos récords de visitas escolares, de colegios secundarios, cada año los docentes incluso tienen mucho que ver con eso, se suman a estos pedidos de visitas que tenemos casi todos los días de la feria por las mañanas, y es una fiesta ver jóvenes también participando, porque son los que, bueno, nos van a suceder en este camino, y creo que si descuidamos esa formación, esa educación, no nos va a ir muy bien.

La motosierra de Javier Milei llegó hasta la Feria del Libro

Feria del Libro.

Otras ferias fueron también un objeto de disputa y debate político, ¿cómo imaginas o donde podrían estar los puntos de altisonancia? ¿Por ejemplo cuando Juan González presente su libro “El Loco”, o cuando de la misma editorial Milei presente su propio libro?

A veces dicen que es una de las ferias más políticas de las ferias internacionales del libro, de las más politizadas, tiene que ver un poco con cómo somos nosotros.

Los políticos no son tontos, saben que este es un escenario y una amplificación de lo que quieran decir, de sus ideas. Somos una feria plural, no le decimos que no a nadie, salvo que venga alguien que, eso incluso está en el reglamento, sea negacionista del terrorismo de Estado y demás contra los derechos humanos. Después, todo el mundo tiene la libertad de hablar, de expresarse con respeto, de escucharse.

Mira, arrancamos el mismo sábado, este sábado, con la presentación del libro de Sergio Massa, es lo primero que tenemos a nivel político, digamos, como fuerte. Está anunciada la presencia de la Vicepresidenta para visitar el stand de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, vamos a tener el cierre el domingo 12 con la presentación del libro de Milei, pero en medio de todo eso tenemos una cantidad de libros políticos, por supuesto, pero de todo tipo.

Yo no quiero nunca dejar de mencionar el gran peso y proyección internacional que tienen todos nuestros autores y nuestras autoras, todos están presentes, el que se te ocurra va a estar en esta feria, en alguno de los tantísimos programas que tenemos, pero que es una feria política, que es una caja de resonancia de lo que nos pasa como sociedad y lo que sentimos.

Recién hace un ratito hablé con Liliana Heker, que es la que va a dar el discurso inaugural. Bueno, ella me había hablado hace dos días, me dice, "yo quiero esperar a ver qué pasa con la marcha de los estudiantes, porque quiero hacer referencia a eso en mi discurso", y le dije, "por supuesto".

Nosotros nunca damos ninguna sugerencia de nada en cuanto a lo que digan en el discurso inaugural, pero ella estaba preocupada porque lo estaba escribiendo en caliente, y yo creo que va a hacer muchas referencias a lo que está sucediendo y desde ese punto de partida en adelante, todos los días de la feria van a estar marcados por lo político.

