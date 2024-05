La “planera de Alberto” reconoció que militaba para Milei y que interpretó un personaje para que “el sistema cambie”

Mariana Alfonzo, que fue conocida como “la planera de Alberto Fernández” contó que tiene trabajo, que es empleada de casas particulares. “Lo de la planera fue creado para un fin político que era que ganara La Libertad Avanza”, confesó.

“La gente que necesita los planes estoy de acuerdo en que los cobren, pero hay mucha gente que cobra y no los necesita, y eso me molesta”, explicó Alfonzo. “Lo de la planera fue creado para un fin político que era que ganara La Libertad Avanza, yo nunca cobré un plan de estos piqueteros”, reconoció en diálogo con Cristina Pérez por Radio Rivadavia.

“Me está yendo bastante bien, aunque me está costando conseguir un trabajo en blanco y fijo”, admitió. Después la "falsa planera" se contradijo y contó que sí cobró un plan pero "solo por tres meses" y que nunca cortó una calle.

Ante semejante revelación, Pérez le repregunto si militaba para Milei. "Sí", contestó Alfonzo. "En mis declaraciones era obvio que estaba dejando muy mal parado al peronismo, al kirchnerismo mejor dicho, nadie me pagó nada, lo hice porque quise, porque quería que el sistema cambiara", explicó.

Qué había dicho "la planera" durante el gobierno de Alberto Fernández

En un móvil Mariana Alfonzo había sido consultada por su condición de recibir planes sociales y en ese momento contestó: "Qué Ch*** te importa si tengo hijos y si quiero vivir del Estado, o sea...". El tono era de enojo, mientras que en diálogo con la periodista en el presente, es mucho más cordial.

"Eso fue un acting y ahora habla la original", explicó Alfonzo. "Eso ya se sabía, se hizo viral cuando fueron las elecciones", sumó. "Yo di todo lo que podía dar para que ganara La Libertad Avanza, me encanta este gobierno, los ajustes que hizo...", agregó.

"Destaco que el peso está en condiciones con el dólar, eso fue un éxito renombrado en varios países y ahora con mi trabajo me alcanza para vivir, no para comprar ropa, pero sí para vivir", detalló. También contó que tenía tres hijos viviendo con ella y que por eso se le complicaba cumplir con trabajos de horario fijo.

La periodista le consultó cómo se le había ocurrido a Mariana hacer ese acting y contó que lo pensó porque estaba cansada. "Tengo un hijo al que no puedo ver judicialmente y me metieron cuarenta ministerios de por medio, por otro lado, yo tenía que trabajar y los cortes me mataban porque llegaba tarde", argumentó. "Desde los 18 años voté al kirchnerismo, pero empecé a vivir la injusticia social en el ámbito judicial y laboral, me cansé", relató.

También contó que terminó la secundaria y que le gustaría estudiar Derecho para resolver su situación con su hijo. "Me salió muy caro lo del acting, pero sufrí tanto en la vida que ya no me duele más nada, así que recibir hate en redes no me hace nada"; concluyó.

