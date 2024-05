Jorge Macri dividió en tres tipos a las personas que viven en la calle y presentó su plan

Este jueves 16 de mayo por la mañana el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció su plan para reducir la cantidad de personas que duermen en la calle. La propuesta se llama Red de Atención y busca brindar asesoramiento a aquellos que lo necesiten. “Nadie tiene que tener como opción dormir en la calle, y no tenemos que romantizar esta situación porque es muy difícil y duro”, destacó.

Antes de comenzar la presentación, aclararon que la campaña que había salido meses atrás sobre la "limpieza de la Ciudad" no reflejaba la forma de actuar del gobierno porteño. En esas publicaciones del "Operativo Especial Orden y Limpieza" en CABA mostraban cómo sacaban del espacio público a personas que viven en la calle, pero no era claro lo que hacían con ellas. Fue una "mala comunicación", aseguraron.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para Jorge Macri hay tres tipos de personas que duermen en la calle: “Los emergentes, que caen del sistema y sufren la crisis, y a los que es más fácil ayudar; los crónicos, que están en la calle hace más tiempo por lo que tienen los vínculos rotos, nadie pide por ellos ni tienen a nadie a quien llamar, pero se vinculan bien con el barrio y no son agresivos; y los peligrosos, que lo son para la sociedad y para sí mismos, y a quienes asistimos, dependiendo la situación, con efectivos del SAME Psiquiátrico”.

“No vamos a mirar para otro lado y permitir que la situación se anarquice”, advirtió el jefe de Gobierno. “No tenemos por qué convivir con la realidad cotidiana de que alguien se haya adueñado del espacio público. Negar esto es ridículo, pero, al mismo tiempo, estigmatizar a todas las personas sería injusto. No hay que caer en estereotipos, no todos los que están en la calle son delincuentes, pero no hay que caer en la ingenuidad de que no le hacen mal a nadie”, agregó.

Según el último relevamiento realizado por el ministerio de Desarrollo Humano, en la Ciudad hay aproximadamente, 3560 personas durmiendo en la calle.“El problema no es el mismo que hace 20 años y no podemos encararlo con las mismas soluciones que antes. Cambió la realidad, se ponen en crisis nuestras certezas y nos obligan a pensar otras respuestas”, aclaró y ratificó: “Es un tema complejo en todas las ciudades del mundo. No tenemos todas las respuestas, pero lo que hacemos hoy es mucho mejor que lo que hacíamos antes. Nuestro objetivo es que nadie duerma en la calle y dar opciones a todos”.

Protocolo para asistir a personas que duermen en la calle

Macri detalló que desde La Ciudad pusieron en marcha un plan para asistir a niños en situación de calle, que después de un gran operativo, según marcó, “dio buenos resultados”, también se avanzó en planes específicos para la salud mental y las adicciones; y se aumentó la segmentación de los centros de inclusión social, que ahora incluyen opciones para familias, varones, adultos mayores y mujeres solas. “El objetivo de un parador es dormir en un lugar caliente, tener una cama, ducha, poder desayunar y comer, y además lograr resocializarlos con talleres, manteniendo la escolaridad y propiciando el trabajo”, expresó.

Las imágenes del operativo de limpieza de Jorge Macri que causaron polémica por el desalojo de gente en situación de calle





“Toda la ayuda que da el GCBA es directa y no hay intermediarios", subrayó y sumó: “El único que debe hacer algo es el Estado, sin generar dependencia o miedo”.

“Nadie debería vivir siempre de un plan como nadie debería estar siempre en un parador”, indicó y anunció que este nuevo formato -a cargo de Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano- abrirá 47 nuevos paradores que se llamarán Centros de Inclusión Social y que tendrán capacidad para albergar a 3300 personas.

"Los recursos los tenemos, y cuando la salud está en juego, siempre van a estar. Esta es una política para los tres millones de porteños y para todos los que vienen a la Ciudad”, cerró.

RB/LT