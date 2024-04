El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el "Operativo de Orden y Limpieza" y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mostró en sus redes sociales a empleados haciendo tareas de higiene y agentes desalojando a personas en situación de calle. Las publicaciones generaron reacciones de todo tipo y fue cuestionado por poner a la gente “en el mismo plano que la basura”.

"Respondemos a los reclamos de los vecinos y garantizamos la limpieza y seguridad de los espacios públicos, de nuestras plazas y veredas", escribió el alcalde porteño en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, donde mostró un video del operativo en el barrio de San Nicolás.

Jorge Macri, sobre la marcha universitaria: "¡De la mano de esos, nunca!"

En otro de los posteos, Macri destacó que otro de los pedidos habituales que hacen los vecinos "es que el espacio público, además de que sea seguro, esté limpio y ordenado". También informó que los mismos participa la cuadrilla de limpieza junto al área de Ordenamiento del Espacio Público, la Policía de la Ciudad y miembros del programa Buenos Aires Presente.

En ese sentido, el dirigente del PRO compartió en sus stories una serie de fotos con el “antes” y el “después” de la intervención de los trabajadores y agentes, el cual fue calificado como “limpieza del espacio público”. Más tarde, algunas de estas fotos fueron borradas de la cuenta de Macri y se compartió información de un Centro de Integración Social, al cual pueden acudir las personas en situación de calle.

Las imágenes generaron reacciones negativas de partes de dirigentes de distintos espacios, como el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, la organización de derechos humanos H.I.J.O.S. y una exfuncionaria porteña, perteneciente a la gestión del exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

"Hola Jorge Macri, me parece muy bien que limpies un poco la ciudad... ¿Pero te das cuenta que en este video estás poniendo a las personas en situación de calle en el mismo plano que la basura?”, escribió en la red social "X" el excandidato a alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, citando una de las grabaciones que compartió el referente del PRO.

Desde H.I.J.O.S. afirmaron: "Lo que Jorge Macri llama 'orden y limpieza' es propio de una crueldad absoluta. No son cosas. Son personas con derechos vulnerados y merecen una respuesta humana".

Desde el Bloque de Legisladorxs de Unión por la Patria también criticaron a Macri. "Tratar a indigentes en situación de calle como basura es de lo más inhumano y grotesco que se haya visto, Esto es una vergüenza. El primo ocultaba la UCEP. Jorge hace propaganda. La lógica es la misma...muy Macri, tan Macri que duele", señalaron.

Otra de las dirigentes que salió al cruce del primo del expresidente Mauricio Macri fue Vanina Biasi, del Partido Obrero, que también fue candidata a jefa de Gobierno. "Una vez más Macri ataca a la gente que no tiene donde vivir".

"Este operativo es terrible, trata a la gente como mugre que hay que sacar para que nadie tenga que estar viendo que las políticas de su gobierno junto con las del gobierno nacional son las responsables del crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia", agregó la referente de izquierda.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, respondió a las críticas de Santoro por la plataforma antes conocida como Twitter. "Hola Leandro. Estamos convencidos que la calle no es un lugar para vivir. Contamos con una red de 45 Centros de Inclusión donde acompañamos a cada persona a rearmar su proyecto de vida. Allí tienen un lugar donde dormir, comer y bañarse", comenzó diciendo.

"Son asistidos por profesionales como psicólogos, asistentes sociales y médicos como parte del camino de acompañamiento para lograr su reinserción laboral y que puedan salir adelante. Gracias a la decisión política de Jorge Macri contamos con dos herramientas fundamentales: el protocolo de salud mental y el protocolo cero niños en calle", agregó.

La crítica de una exministra de Larreta

La ex ministra de Desarrollo Humano porteña, María Migliore, que integró la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, se mostró totalmente en desacuerdo de la comunicación oficial que se le dio al Operativo anunciado por la administración actual.

"Las personas no son basura, no son descartables. No son algo que tenemos que limpiar", escribió en sus redes sociales.

"Una persona en situación de calle es alguien que además de estar en situación de pobreza perdió toda vinculación familiar, social, que está atravesando una situación de mucho dolor", añadió en su posteo.

"Entonces, no podemos hablar y mostrarlas como si fueran un objeto a mover para limpiar un lugar. Eso no ayuda a cambiar su situación. El enfoque es otro, uno que no deshumanice. Porque la calle no es un lugar para vivir. Para nadie. Nunca", completó la exfuncionaria porteña.

