Jorge Macri y una crítica al Gobierno de Javier Milei: "Falta gestión"

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dejó algunos elogios puntuales al presidente Javier Milei, pero criticó al Gobierno nacional. Dijo que "falta gestión" y apuntó al "resto del equipo, que tiene que ponerse a la altura".

También reclamó que el Ejecutivo le dé "bolilla" a los mandatarios y dirigentes que no pertenecen al oficialismo pero quieren "ayudar al Gobierno".

Encuesta: Bullrich es la dirigente con mejor imagen y decrece la preocupación por la inflación, aunque aumenta por los bajos salarios

En una entrevista para LN+, Jorge Macri dijo "El Gobierno tiene muy claro el norte y está tratando de consolidar un equipo. A veces, confiando demasiado en gente que venía desde el Estado y que para mi es parte del problema", y destacó que el Presidente "ha logrado sostener un vinculo con la gente en el medio de un esfuerzo descomunal".

También, lamentó que los funcionarios del presidente no estén considerando las propuestas de los gobernadores que quieren colaborar. “En una de las últimas reuniones de gobernadores, algunos dijeron que hay obra publica nacional que está avanzada en un 80%, 90%. Dijeron ‘déjenos que la terminemos nosotros y después arreglamos la plata porque si me usurpan las viviendas o si se me llena de agua…', pero no ocurrió”, afirmó.

El abogado de Milei y la pareja de Cerimedo: quiénes deciden los despidos y freezan las pensiones en la Agencia Nacional de Discapacidad

Apoyo a la Ley Bases

En cuanto a la Ley Bases, Macri expresó su apoyo y la consideró esencial para la economía del país. También instó al Gobierno a centrarse en el equilibrio fiscal y en reactivar la economía, “El país lo necesita, la economía lo necesita. La necesita los que invierten, los que quieren generar empleo en la Argentina”, sostuvo y dijo que “los diálogos con el Gobierno van un poco mejor”.

En relación a los cortes de calle, Macri afirmó que la lucha contra los piquetes es constante y puntualizó: “La vamos a seguir dando hasta que cambiemos la cultura. De a poco va ocurriendo porque ya vienen y piden permiso y se acuerda cómo van a marchar. Eso también es libertad”.

Cerró con un pedido al Gobierno nacional para que otorgue a la Ciudad de Buenos Aires la Inspección General de Justicia (IGJ), con el fin de simplificar trámites y evitar la fuga de empresas hacia otras provincias.

LT