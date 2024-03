Diana Mondino le bajó el tono al cruce de Milei con Petro: "No se rompieron las relaciones con Colombia"

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, advirtió este jueves que "no se rompieron relaciones con Colombia", luego del entredicho entre el presidente Javier Milei y su par de ese país, Gustavo Petro.

Además, entrevistada en Todo Noticias, aclaró que hasta el momento no tuvo "ninguna notificación" del gobierno colombiano sobre la expulsión del embajador argentino en Bogotá.

En ese sentido, consideró que "no se puede confundir" la opinión de un presidente con la relación entre los pueblos.

En una entrevista con CNN en Español, Milei había calificado a Petro como un "asesino terrorista", lo que desencadenó una crisis diplomática con las autoridades colombianas.

"No se rompieron relaciones con Colombia", aseguró la canciller en declaraciones al canal Todo Noticias, y confió todavía que no puede adelantar si habrá un "pedido de disculpas" por parte de Milei.

Asimismo, Mondino no dudó en afirmar que "hay que bajarle el tono a esto, hay que aplacarlo".

Diana Mondino: "No tenemos que confundir el país, la nación, y lo que opinen los presidentes"

“La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes. No tenemos que confundir el país, la nación, y lo que opinen los presidentes. Las opiniones no afectan las relaciones entre ambos países. No tenemos un tema de Estado, es de personas. Las cuentas (de redes sociales) son personales”, expresó Mondino.

En el mismo sentido se expresó sobre la polémica con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien Milei tildó de "ignorante", lo que también derivó en un entredicho.

"En lo personal, vuelvo a repetir, creo que hay que calmar esto, no es conducente", señaló la canciller.

Y también se refirió al episodio ocurrido en la sede diplomática argentina en Caracas, donde están alojados seis políticos opositores al gobierno que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela.

"Sí, se cortó la luz durante un día, al parecer fue algo deliberado pero ya se solucionó. Y con respecto a esas personas, creen que están en una situación complicada, pero no las puedo nombrar para no exponerlas", concluyó.

ED