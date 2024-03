La crisis diplomática con Colombia sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se uniera a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para responder las críticas de Javier Milei, a quien acusaron de intentar “destruir la integración latinoamericana” y "repetir el sistema neoliberal de hace 30 años".

"Milei afirmó que soy un 'ignorante' porque le llamé 'facho conservador'. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto", sostuvo el mandatario mexicano en su cuenta de X (antes Twitter). Acto seguido, consideró que el presidente argentino es alguien "que desprecia al pueblo".

Crisis diplomática: Gustavo Petro pidió la expulsión del embajador argentino y retiró al de Colombia

Sumado a esto, cuestionó los cruces que Milei mantuvo con el Papa Francisco en el pasado. "Se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser 'comunista' y 'representante del Maligno en la tierra', cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia", expresó.

A modo de cierre, el presidente mexicano se solidarizó con su par colombiano, quien también fue blanco de las críticas del libertario. "Post data: abrazo a Gustavo Petro", finalizó su posteo. A diferencia del gobierno de Colombia, que anunció la expulsión de diplomáticos argentinos por el intercambio de declaraciones, López Obrador no anunció medidas y, en el pasado, adelantó que no rompería relaciones con Argentina pese a sus diferencias con Milei.

La fraternidad entre López Obrador y Petro no es casualidad. Además de su afinidad ideológica, en una entrevista con el canal CNN en Español que se transmitirá este domingo, el presidente argentino criticó a ambos mandatarios. Al respecto, tildó a López Obrador de "ignorante" y aseguró que "es un halago que hable mal de mí, me enaltece"; mientras que calificó a su par colombiano como un “asesino terrorista”.

Luego del mensaje que publicó el presidente mexicano, Petro agradeció el respaldo y redobló los ataques contra el el mandatario nacional, acusándolo de intentar “destruir” el proyecto de integración latinoamericana. “Gracias Andres Manuel @lopezobrador_creo que Milei busca destruir, o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta”, señaló el jefe de Estado colombiano en una publicación en redes sociales.

Por otra parte, consideró que “la promesa” de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años “puede ser un fracaso anunciado”. “Su tesis en el mundo que ha visto hoy como el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática, y a ponernos al borde como especie, de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir”, planteó. “Nosotros a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad, en la diversidad, de América Latina y el Caribe”, concluyó.

Los antecedentes entre Javier Milei y Gustavo Petro

La tensa relación entre Milei y sus dos pares latinoamericanos data de tiempo atrás, incluso desde antes que algunos de ellos llegaran al poder. Uno de los cruces entre el libertario y el colombiano tuvo lugar en junio de 2022, cuando el economista era diputado. En ese entonces, realizó una gira internacional y fue a Bogotá, desde donde emitió una serie de críticas hacia Petro, a pocos días de la segunda vuelta electoral en que lo enfrentaba con Rodolfo Hernández, candidato de derecha.

En aquella oportunidad, Milei se metió en la interna electoral y dejó un mensaje a los ciudadanos del país: "No dejen que los zurdos les roben la libertad, porque una vez que la pierden es difícil recuperarla”. Además, advirtió que "el socialismo no es un adversario honesto, sino que es el enemigo”. “No comprender eso implica tomar posiciones tibias que conducen a mayores dosis de socialismo hasta llevarte a la dictadura propia de la izquierda”, añadió en esa ocasión.

La relación entre Javier Milei y Gustavo Petro se mostró tensa incluso desde que ambos asumieran como presidente de sus respectivos países.

La situación no se limitó a ese encontronazo. En agosto de 2023, cuando Petro ya era presidente, cruzó a Milei por sus cuestionamientos al socialismo. "¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura, un excremento humano", comentó el entonces postulante por La Libertad Avanza (LLA). En respuesta, el mandatario colombiano se volcó a las redes sociales para manifestar: "Esto decía Hitler".

Además, de cara al balotaje entre Sergio Massa y Milei, Petro anunció su apoyo al candidato de Unión por la Patria (UxP), a la par que aseguró que votar al libertario era "la barbarie". Al respecto, manifestó que el economista "nos regresa a Pinochet y Videla". "Nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza", indicó.

"En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a (al exdictador chileno, Augusto) Pinochet y (al exdictador argentino, Jorge Rafael) Videla. O un Massa que puede abrir caminos de esperanza", manifestó Petro en su cuenta de X.

Javier Milei dijo que Petro es un "asesino terrorista" y López Obrador un "ignorante"

En tanto, el primer cruce entre Milei y Petro, ambos como presidentes, fue el pasado 26 de enero, cuando el libertario tildó a su par colombiano de "comunista asesino que está hundiendo a Colombia". En respuesta, la cancillería colombiana anunció que llamó a consultas al embajador en Argentina, Camilo Romero, y sostuvo que las declaraciones del mandatario argentino fueron "irrespetuosas e irresponsables".

Además, señalaron que la declaración del economista argentino "atenta contra la honra del primer mandatario", a la par que "desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina".

Por su parte, Romero ya se había pronunciado al respecto en su cuenta de X: "Milei es un hipócrita. Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Petro. Había atacado ya a Lula (Brasil) y hasta el Papa Francisco. Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos deben estar por encima de las diferencias", escribió en esa oportunidad.

Este miércoles, Milei redobló la apuesta pese a haber recibido múltiples cuestionamientos diplomáticos. Al respecto, durante una entrevista televisiva, disparó contra Petro al decir que del mandatario colombiano "mucho no se puede esperar", ya que "era un asesino terrorista".

La tensa relación entre Javier Milei y Manuel López Obrador

La situación entre Milei y López Obrador no es mucho mejor, siendo que también hubo cuestionamientos de ambos lados debido a las diferencias ideológicas. Anteriormente, el presidente mexicano señaló a su par argentino por sus polémicos comentarios acerca de la izquierda latinoamericana y sus simpatizantes; mientras que el mandatario nacional lo calificó de "patético, lamentable y repugnante" después de que López Obrador animara a los colombianos a votar por Petro en 2022.

López Obrador también lo increpó por sus ideas neoliberales y por sus opiniones contra el Papa Francisco, a quien el mandatario llegó a denominar "el representante del maligno en la Tierra". Por todo ello, el jefe de Estado mexicano calificó a Milei como un "facho ultraconservador", además de compararlo con con dictadores como Francisco Franco, Augusto Pinochet, o Jorge Rafael Videla: "Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado".

En numerosas ocasiones, el presidente de México, Manuel López Obrador, criticó las políticas de Javier Milei.

"Es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. Tiene ese pensamiento. Así lo ha expresado y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya con esa política", indicó en una conferencia de prensa tras el triunfo de Milei en el balotaje, lo que definió como un "autogol" del pueblo argentino.

"Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va ayudar, pero el pueblo es soberano aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados", añadió.

"Respeto la decisión del pueblo", subrayó López Obrador, quien no dejó de remarcar también que no puede estar de acuerdo con los gobiernos conservadores, clasistas, o racistas. "No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha, la única doctrina", expresó.

Tras llamarlo "ignorante", López Obrador le respondió a Milei: "Los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo"

Sumado a esto, criticó la política del Gobierno argentino de cobrar el costo del operativo realizado a quienes participaron de las protestas del 20 de diciembre contra las medidas económicas anunciadas por Milei. "Somos libres. Eso es lo bueno, que aquí [en México] no es como en Argentina, que van a movilizarse, van a protestar y tienen que pagar. Aquí no, aquí es gratis", ironizó durante su cotidiana conferencia de prensa matutina.

También criticó las primeras medida de la gestión del libertario: “Llega el nuevo gobierno y dice que se acaban los subsidios, ya no va haber inversión pública, el que quiere estudiar tiene que pagar, el que se enferma tiene que pagar... ese es el modelo neoliberal. El Estado en Argentina asume las deudas de una élite de potentados. (...) Es quitarle a los de abajo para darle a los de arriba, eso es lo que están haciendo. No va a funcionar”.

En tanto, el cruce más reciente había sido provocado por Milei, en la entrevista que se emitirá en CNN este domingo. Como se puede ver en un adelanto, el presidente fue consultado sobre las elecciones mexicanas que se llevarán adelante el 2 de junio. Al respecto, se refirió a las críticas que le realizó el actual mandatario de ese país: "Es un halago, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece".

A pesar de los constantes enfrentamientos entre ambos, tras el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, López Obrador consideró que el pueblo argentino se metió un "autogol" al respaldar al líder de La Libertad Avanza y, unos días después, deseó suerte a la nación sudamericana ante los lineamientos neoliberales que su nuevo gobernante comenzaba a aplicar.

MB / Gi