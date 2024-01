El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió disculpas a la diputada transexual Salma Luévano luego de describirla como un "hombre vestido de mujer", al hablar sobre el encuentro que ambos tuvieron en un acto oficial durante el fin de semana.

La polémica se produjo este lunes, cuando un periodista insinuó que el mandatario mexicano se alejó de la legisladora luego de saludarla y percatarse de que era una mujer trans. El periodista lo hizo analizar un video que muestra que el mandatario parece alejarse de la diputada.

En consecuencia, López Obrador declaró que también besa a los hombres y se refirió a la diputada como tal. En una conferencia de prensa sostuvo que no se lo podía criticar por "dar un beso a un señor vestido de mujer" y añadió: "Yo beso a los hombres y me besan. El hombre tiene sentimientos".

Luévano, también miembro del partido Morena, se pronunció sobre el tema y aclaró que el mandatario sabe que es una mujer trans y que se tienen mucho respeto.

Mujeres y disidencias: los desafíos frente al avance global de los gobiernos de derecha

Obrador terminó pidiendo disculpas por el comentario desatinado: "Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique".

Luego, amplió: "Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todos, es como la libertad. Entonces ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera".

Tras el pedido de disculpas del Presidente, Luévano agradeció en redes sociales y le pidió públicamente una reunión al mandatario.

"Hoy el presidente López Obrador me ofreció una disculpa por mal generalizarse. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente", concluyó la legisladora mexicana.

AS.

LT