Crédito hipotecario: qué tener en cuenta para cumplir el "sueño de la casa propia"

La espiralización de la inflación en los últimos años fue alejando el “sueño de la casa propia” a través de una merma en la oferta de créditos hipotecarios por parte de las entidades bancarias.

Con un nuevo horizonte de caídas en los índices inflacionarios para los próximos meses, un banco hizo punta con una línea de financiación para tener la propia vivienda.

El Banco Hipotecario anunció un crédito de hasta $250 millones, a pagar en hasta 360 meses (30 años), con ajuste de cuota UVA.

la cuota, no puede representar más del 25% anual y el ajuste de la cuota se hace por UVA (luego del 2° año + 8,5%).

Según Federico González Rouco, especialista en temas inmobiliarios de Empiria Consultores, por cada US$ 50.000 de préstamo (no de valor de la vivienda), a 25 años de plazo, son $400.000 de cuota y hacen falta ingresos en blanco de US$ 1,6 millón del hogar deudor. Para US$ 100.000 son $800.000 de cuota y $3,2 millones de ingreso. Estos cálculos están hechos tomando un valor del dólar a $1.000.

“Creo que por ahora la demanda va a ser poca, porque los ingresos están en niveles bajos. Pero, si todo sale bien, es el primer paso de un proceso interesante”, afirmó González Rouco a PERFIL.

Recomendaciones para considerar un crédito hipotecario

Desde Informe Inmobiliario brindaron recomendaciones antes de tomar la decisión de pedir un crédito hipotecario:

No creer todo lo que se lee en Twitter.

Buscar fuentes de datos confiables.

Hacer análisis individuales.

Tomar decisiones propias.

Y por sobre todo, refutar las propias hipótesis.

Presión sobre los Precios

“Si hay un banco ofreciendo crédito, no debe faltar mucho para que otros bancos se sumen a la iniciativa”, afirmaron a PERFIL desde Informe Inmobiliario.

Con la posibilidad de tomar créditos hipotecarios, podría aumentar la demanda de propiedades, generando un aumento de precios de las propiedades.

“El valor promedio del metro cuadrado en CABA viene aumentando en los últimos seis meses de manera consistente en dólares reales. Sin embargo, a US$ 1.850, todavía está por debajo del promedio, que es de US$ 2.000”, señalaron.

“En la medida que se sume gente al mercado que antes no podía comprar, el mercado se va a mover más. No es lo mismo que el ‘boom’ de 2017 donde el valor del metro ya estaba en máximos. Acá hay espacio para subir y seguir transaccionado”.