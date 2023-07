Por qué es tan difícil conseguir un crédito hipotecario

Para hablar sobre las dificultades a la hora de conseguir un crédito hipotecario, Canal E se comunicó con Viviana Yakub; arquitecta, martillera y experta en el tema inmobiliario y construcción.



Para Yakub: “Uno de los motivos por los cuales es complicado el acceso al crédito, es lo que las entidades financieras necesitan que le resuelva la justicia”, explicó. Y añadió: "Me refiero a cuando uno presta dinero, tiene que tener una seguridad jurídica que respalde el retorno del crédito y muchas veces, eso es lo que ha complicado a las entidades financieras poder este darle crédito a la gente”.

Por qué no funcionan las estructuras jurídicas

Con respecto al motivo por el cual no funciona la estructura jurídica, la arquitecta sostuvo que es, “porque no se obtienen estos instrumentos jurídicos que den seguridad y porque la justicia, que defiende al consumidor, a veces se hace un poco extenso el proceso jurídico para poder hacer ejecuciones hipotecarias”.

Para Yakub, si hubiera seguridad jurídica “las reglas se pondrían un poco más claras”, pero obviamente este no es el único motivo por el cual no existe el crédito en Argentina. Y agregó: “No tenemos un montón de variables. Los créditos son en peso cuando los inmuebles son en dólares; crean una inflación que se transmite en la fuga de precios”.

Créditos hipotecarios y empresas privadas

Según la entrevistada: "Hay cuotas en pesos y cuotas en dólares, entonces la empresa privada sale a darle soluciones a la gente que las entidades financieras, lógicamente no pueden de otra forma". Esto se debe a que es un proceso que lleva dos o tres años hasta que se logra el marco, pero es la posibilidad de acceso a la vivienda que los jóvenes hoy en día se les hace cuesta arriba y es frustrante para la juventud no poder tener su casa.

Para finalizar, Yakub expresó: “La seguridad jurídica y la seguridad financiera y pueden llegar a eso. A nosotros se nos hace más complejo, pero a pesar de eso los desarrolladores inmobiliarios luchan y logran imponerse”.