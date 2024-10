Los clavos del ataúd

Dicen que la leyenda viene del Monasterio de Santamaría La Real de Las Huelgas de Burgos. Donde alguna monja dijo “Éramos pocos y parió la abuela “en supuesta alusión a una reina o princesa, ¡que siendo abuela fue madre! Nuestro uso es más vernáculo: con todos los líos que tenemos, ahora resulta que en el PJ (sigla-acrónimo de Partido Justicialista y de peronismo) están armando una interna con gente votando y todo eso. Y los inocentes sufragantes tendrán que elegir entre Cristina y el “gitano” Quintela, el que se iba a ir del país si ganaba Milei y el primer gobernador con cuasimoneda de la era moderna. Lo que se dice la compulsa entre dos exitosos, que encima (nos) costaría 600 millones de pesos, que obviamente no va a pagar de su bolsillo (pero podría) el representante legal, Juan Manuel Olmos.

Como si todo fuera poco, Javier (Milei) va un domingo a la tele y promete clavarle clavos al ataúd del kirchnerismo. Lo dijo para poder tener un poco de prensa peleándose con Cristina –que agradecida reacciono doce horas después-, fortalecer su tribuna popular antropoide (símil gorila) y para diferenciarse de Vicky V (Villarroel) y su foto con Isabelita Perón (aka “la Perona”). Cristina le contesto que decía idioteces (él) y que copiaba la tablita de Martínez de Hoz. Nada nuevo. Debates que no están a la altura de los que nos ofrecían Graciela Alfano y Aníbal Pachano o Ricardo Fort y Flavio Mendoza. Y lejos del talento innato a la hora de insultar de Donald Trump que dijo que Kamala era “(una vicepresidente) de mierda” (sic), no sin antes sorprender a todos elogiando el tamaño del miembro viril de un golfista (Arnold Palmer. En realidad, lo destaco porque estaba en Latrobe, Pensilvania, donde nació el golfista y porque debe ser verdad, vaya uno a saber). Para que entendamos de que va la cosa: es el tema del día de la campaña allá, al punto que la hija de Palmer, Peg, ante la requisitoria de AP, dijo que no era la mejor manera para recordar a su padre. Fin.

Mientras nosotros estábamos (y estamos) preocupados por temas menores. Cuando se levanta el cepo, saber si de acá al 2050 habrá alguna devaluación, si los discursos a Javier Milei se los hace un chat GPT, si el dólar blend se cae a fin de año, si Toto “el puteador” Caputo vuelve con plata del Fondo Monetario (dicen que no por ahora), si el Congreso votara un Presupuesto 2025 y si Yuyito González se va a convertir “oficialmente” en primera dama, antes que el PRO nombre el gabinete entero.

Hasta el mayor y mejor comunicador que tiene el país, Milei (semi retirado en boxes Marcelo Tinelli), tuvo que ir al odiado (por el) Coloquio de IDEA para contarnos que está todo más que bien y que es el heredero natural de Adam Smith. Si hubiera dicho que lo era de Franco Colapinto o de Lebron James el auditorio también lo hubiera aplaudido. Tampoco son tiempos para escuchar el contenido de oradores. Si el de lado, aplaude, yo también.

La semana arranco con la curiosa visita de Boris Johnson a Milei. El jopo rubio ingles en febrero estuvo con Nicolás Maduro, en Venezuela. Raro, ¿no? Allá en Londres dicen que trabaja para un Fondo Financiero. Maduro no sabemos, pero nuestro Milei le pidió una reunión con Mick Jagger. Agregado: lo último que sabíamos de Johnson era la tapa de julio del 2022, de la revista The Economist bajo el título para nada metafórico de “Clown Fall” (o la caída del payaso). La ignorancia (de los demás) ayuda a la hora de gobernar.

Pettovello nos entretuvo el fin de semana con el video de los insultos en el micro del avión. Bueno, ella, no, aunque al principio se reía, sino quienes la insultaron. Al respecto: no es bueno normalizar estas situaciones. Y mucho peor mover la vara. Está mal que pase, no importa a quién. Si a Pettovelo o a Juan Grabois. Aunque también hay que agregar que si arriba, los que manejan el país viven puteando a todo el mundo, ¿Cómo hace una maestra de 3.er grado para que explicarles a los chicos que en clase no se dicen malas palabras?

Mientras, Patricia Bullrich saco del cajón de los recuerdos y de lo peor de la historia vernácula el nombre de Alfredo Yabrán en la mismísima Cámara de Diputados, que allá por los 90, era casi como el living de la casa del empresario. Interesante aporte (involuntario) de Bullrich al kirchnerismo: también le recordó al mundo que el menemismo no fue maravilloso y que el asesinato de José Luis Cabezas o el despido forzado de Domingo Cavallo no hicieron más jalonar durante 3 años la decadencia de un modelo que termino con la derrota electoral que llevó a Fernando de la Rúa al poder en 1999. Justo cuando el gobierno está por lanzar un espacio político “libertario menemista” con más nostalgia que votos.

Como que el Papa, que es Bergoglio, nuestro, fanático del gallego Insua, como todos los hinchas de San Lorenzo, mande a decir que le gustaría venir al país (¿en marzo?) pero con la condición de que el Presidente “modere” su tono y sus palabras. Suena a pedirle a Gallardo que se haga DT de Boca…

Volvamos a Pato, que después no pudo contener su enojo con la otra dirigente que le disputa el espacio de la derecha-pared que es Vicky Villarroel, que se trajo fotos con el Papa y otra con Isabel, a la que visito en ¡jeans! La foto con Isabel Perón es re difícil en el álbum de fotos que algún político quiere tener para nada, salvo para postear en redes. A propósito de la derecha: lo que a Vicky le gusta de Isabel, es que fue un decreto de Ella (Isabel, la original Ella) la que ordeno a las Fuerzas Armadas (amadas por VV) “aniquilar a la subversión”. Para que se entienda, para VV una foto con Isabelita es como para cualquiera de nosotros una con Messi.

Alegría te da la Selección. 6 goles, tres de Messi y sin lluvia. Y paso hace una semana, aunque parezca un siglo.

¿Scaloni Presidente?